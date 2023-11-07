Рейтинг@Mail.ru
Посетителей выставки "Россия" на ВДНХ угостят необычными алтайскими блюдами - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
 
10:45 07.11.2023 (обновлено: 14:52 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/rossiya-1907837008.html
Посетителей выставки "Россия" на ВДНХ угостят необычными алтайскими блюдами
Посетителей выставки "Россия" на ВДНХ угостят необычными алтайскими блюдами - РИА Новости, 07.11.2023
Посетителей выставки "Россия" на ВДНХ угостят необычными алтайскими блюдами
Посетителей выставки "Россия" на ВДНХ угостят вяленым маралом с соусом из молодых сыров, мраморным бычком с кашей из кедрового ореха и другими необычными... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:45
2023-11-07T14:52
общество
целинный район
выставка-форум "россия"
россия
новости - туризм
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907851095_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5f53ef4111440dd27c7fe00842395752.jpg
БАРНАУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Посетителей выставки "Россия" на ВДНХ угостят вяленым маралом с соусом из молодых сыров, мраморным бычком с кашей из кедрового ореха и другими необычными алтайскими блюдами, гастрономический фестиваль состоится 19 ноября, в День Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Настоящий праздник для гурманов развернется 19 ноября, в День Алтайского края, когда на сцене Дома Российской Кухни шеф-повар барнаульского ресторана "Onni", основатель Студии вкуса Михаил Хмелинин с командой покажут мастер-классы по приготовлению блюд региональной кухни и проведут дегустации уникальных блюд из региональных продуктовых специалитетов: вяленый марал с соусом из нескольких видов молодых сыров, паштет из утки в корзинке из гречневой муки, мраморный бычок с кашей из кедрового ореха, сбитень с жимолостью и многое другое", - говорится в сообщении. Завершится гастропредставление презентацией и дегустацией продукции от ведущих производителей Алтайского края - агрохолдинга "Гудвилл", компании "Киприно", Логовской сыроварни и компании "Специалист". "Гастрономический фестиваль сопроводит выставка домашнего текстиля, декоративных предметов интерьера и новогодних игрушек по мотивам росписи крестьянских домов Алтая. Их авторы - компания "Алтай Традиция", с 2018 года работает с музеями края, с графическими и предметными дизайнерами над переосмыслением домовой росписи в современных формах и материалах. Задача одна - преодолеть разрыв в 100 лет, чтобы вещи с культурным кодом росписи снова появились в домах, скатерти стелились на семейных обедах, в ресторанах и гостиницах, а чай и мёд с Алтая дарили гостям", - отмечает пресс-служба. Масштабная международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября, на ней представлены достижения в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах 89 регионов страны. Посмотреть экспозиции регионов можно будет в течение полугода. "На протяжении всей выставки в гастрономическом фудхолле блюда сибирской кухни из алтайских продуктов, алтайской мраморной говядины представляет проект Андрея Мытника "Алтай Мясо" и кооператив "Дружба" из Целинного района Алтайского края. Посетители выставки смогут отведать разварную алтайскую мраморную говядину, перловую и гречневую кашу, напитки из алтайских дикоросов и другое", - говорится в сообщении. Алтайский край славится натуральными и полезными продуктами. Ежегодно регион оставляет за собой лидирующие места по производству целого ряда категорий продуктов питания. На выставке "Россия" представят алтайский мед, сладости, медовые пряники, сыр, колбасы и многое другое.
https://ria.ru/20231106/forum-1907785834.html
https://ria.ru/20231107/vystavka-1907829272.html
целинный район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907851095_0:0:1172:878_1920x0_80_0_0_8e806d2d0c3fb4b69846730858f1cb2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, целинный район, выставка-форум "россия", россия, новости - туризм
Общество, Целинный район, Выставка-форум "Россия", Россия, Новости - Туризм, Алтайский край
Посетителей выставки "Россия" на ВДНХ угостят необычными алтайскими блюдами

Посетителей выставки "Россия" на ВДНХ угостят алтайскими блюдами 19 ноября

© Фото : Правительство Алтайского края/TelegramСтенд Алтайского края на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Стенд Алтайского края на выставке-форуме Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Правительство Алтайского края/Telegram
Стенд Алтайского края на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Посетителей выставки "Россия" на ВДНХ угостят вяленым маралом с соусом из молодых сыров, мраморным бычком с кашей из кедрового ореха и другими необычными алтайскими блюдами, гастрономический фестиваль состоится 19 ноября, в День Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«
"Настоящий праздник для гурманов развернется 19 ноября, в День Алтайского края, когда на сцене Дома Российской Кухни шеф-повар барнаульского ресторана "Onni", основатель Студии вкуса Михаил Хмелинин с командой покажут мастер-классы по приготовлению блюд региональной кухни и проведут дегустации уникальных блюд из региональных продуктовых специалитетов: вяленый марал с соусом из нескольких видов молодых сыров, паштет из утки в корзинке из гречневой муки, мраморный бычок с кашей из кедрового ореха, сбитень с жимолостью и многое другое", - говорится в сообщении.
Выставка Россия. Марафон Знание. Первые. Трек Родина.
Кириенко рассказал об интересных экспозициях на выставке "Россия"
6 ноября, 22:42
Завершится гастропредставление презентацией и дегустацией продукции от ведущих производителей Алтайского края - агрохолдинга "Гудвилл", компании "Киприно", Логовской сыроварни и компании "Специалист".
"Гастрономический фестиваль сопроводит выставка домашнего текстиля, декоративных предметов интерьера и новогодних игрушек по мотивам росписи крестьянских домов Алтая. Их авторы - компания "Алтай Традиция", с 2018 года работает с музеями края, с графическими и предметными дизайнерами над переосмыслением домовой росписи в современных формах и материалах. Задача одна - преодолеть разрыв в 100 лет, чтобы вещи с культурным кодом росписи снова появились в домах, скатерти стелились на семейных обедах, в ресторанах и гостиницах, а чай и мёд с Алтая дарили гостям", - отмечает пресс-служба.
Масштабная международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября, на ней представлены достижения в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах 89 регионов страны. Посмотреть экспозиции регионов можно будет в течение полугода.
"На протяжении всей выставки в гастрономическом фудхолле блюда сибирской кухни из алтайских продуктов, алтайской мраморной говядины представляет проект Андрея Мытника "Алтай Мясо" и кооператив "Дружба" из Целинного района Алтайского края. Посетители выставки смогут отведать разварную алтайскую мраморную говядину, перловую и гречневую кашу, напитки из алтайских дикоросов и другое", - говорится в сообщении.
Алтайский край славится натуральными и полезными продуктами. Ежегодно регион оставляет за собой лидирующие места по производству целого ряда категорий продуктов питания. На выставке "Россия" представят алтайский мед, сладости, медовые пряники, сыр, колбасы и многое другое.
Международная выставка-форум Россия
Выставку "Россия" за первые три дня посетили почти 450 тысяч человек
Вчера, 10:15
 
Алтайский крайОбществоЦелинный районВыставка-форум "Россия"РоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала