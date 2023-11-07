https://ria.ru/20231107/rossiya-1907837008.html

Посетителей выставки "Россия" на ВДНХ угостят необычными алтайскими блюдами

Посетителей выставки "Россия" на ВДНХ угостят необычными алтайскими блюдами - РИА Новости, 07.11.2023

Посетителей выставки "Россия" на ВДНХ угостят необычными алтайскими блюдами

Посетителей выставки "Россия" на ВДНХ угостят вяленым маралом с соусом из молодых сыров, мраморным бычком с кашей из кедрового ореха и другими необычными... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T10:45

2023-11-07T10:45

2023-11-07T14:52

общество

целинный район

выставка-форум "россия"

россия

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алтайский край

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БАРНАУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Посетителей выставки "Россия" на ВДНХ угостят вяленым маралом с соусом из молодых сыров, мраморным бычком с кашей из кедрового ореха и другими необычными алтайскими блюдами, гастрономический фестиваль состоится 19 ноября, в День Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Настоящий праздник для гурманов развернется 19 ноября, в День Алтайского края, когда на сцене Дома Российской Кухни шеф-повар барнаульского ресторана "Onni", основатель Студии вкуса Михаил Хмелинин с командой покажут мастер-классы по приготовлению блюд региональной кухни и проведут дегустации уникальных блюд из региональных продуктовых специалитетов: вяленый марал с соусом из нескольких видов молодых сыров, паштет из утки в корзинке из гречневой муки, мраморный бычок с кашей из кедрового ореха, сбитень с жимолостью и многое другое", - говорится в сообщении. Завершится гастропредставление презентацией и дегустацией продукции от ведущих производителей Алтайского края - агрохолдинга "Гудвилл", компании "Киприно", Логовской сыроварни и компании "Специалист". "Гастрономический фестиваль сопроводит выставка домашнего текстиля, декоративных предметов интерьера и новогодних игрушек по мотивам росписи крестьянских домов Алтая. Их авторы - компания "Алтай Традиция", с 2018 года работает с музеями края, с графическими и предметными дизайнерами над переосмыслением домовой росписи в современных формах и материалах. Задача одна - преодолеть разрыв в 100 лет, чтобы вещи с культурным кодом росписи снова появились в домах, скатерти стелились на семейных обедах, в ресторанах и гостиницах, а чай и мёд с Алтая дарили гостям", - отмечает пресс-служба. Масштабная международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября, на ней представлены достижения в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах 89 регионов страны. Посмотреть экспозиции регионов можно будет в течение полугода. "На протяжении всей выставки в гастрономическом фудхолле блюда сибирской кухни из алтайских продуктов, алтайской мраморной говядины представляет проект Андрея Мытника "Алтай Мясо" и кооператив "Дружба" из Целинного района Алтайского края. Посетители выставки смогут отведать разварную алтайскую мраморную говядину, перловую и гречневую кашу, напитки из алтайских дикоросов и другое", - говорится в сообщении. Алтайский край славится натуральными и полезными продуктами. Ежегодно регион оставляет за собой лидирующие места по производству целого ряда категорий продуктов питания. На выставке "Россия" представят алтайский мед, сладости, медовые пряники, сыр, колбасы и многое другое.

https://ria.ru/20231106/forum-1907785834.html

https://ria.ru/20231107/vystavka-1907829272.html

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общество, целинный район, выставка-форум "россия", россия, новости - туризм