Житель Липецкой области получил звание Героя России за срыв атаки ВСУ
Жителю Липецкой области дали Героя РФ за срыв атаки ВСУ и спасение сослуживцев
© Фото : Игорь Артамонов/TelegramЖитель Липецкой области Юрий Щербаков, командующий отделением противотанковых управляемых ракет в зоне СВО, после присвоения ему звания Героя России
Житель Липецкой области Юрий Щербаков, командующий отделением противотанковых управляемых ракет в зоне СВО, после присвоения ему звания Героя России
ВОРОНЕЖ, 7 ноя - РИА Новости. Жителю села Порой Липецкой области Юрию Щербакову, который командует отделением противотанковых управляемых ракет в зоне СВО, присвоили звание Героя России за уничтожение вражеского танка и двух БМП, срыв наступления противника и спасение товарищей, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram.
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"За боевые подвиги нашему земляку Юрию Щербакову присвоено звание Героя России!.. В одном из последних тяжелейших боёв уничтожил вражеский танк и 2 БМП. Сорвал наступление противника. Спас товарищей", — рассказал Артамонов в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, за время службы расчёт Юрия Щербакова уничтожил 12 БМП противника, 9 танков, 4 БТР и 4 грузовика с боеприпасами, 2 взводных опорных пункта.
"Никакой западной техникой русских не напугать, пока у нас есть такие, как Юра! "Юра – Зевс", – сказал в видео его сослуживец. Юра – Герой! Герой России из Липецкой области!.. Гордимся тобой, Герой!", — подытожил Артамонов.