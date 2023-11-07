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Житель Липецкой области получил звание Героя России за срыв атаки ВСУ - РИА Новости, 07.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:07 07.11.2023 (обновлено: 16:14 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/rf-1907942521.html
Житель Липецкой области получил звание Героя России за срыв атаки ВСУ
Житель Липецкой области получил звание Героя России за срыв атаки ВСУ - РИА Новости, 07.11.2023
Житель Липецкой области получил звание Героя России за срыв атаки ВСУ
Жителю села Порой Липецкой области Юрию Щербакову, который командует отделением противотанковых управляемых ракет в зоне СВО, присвоили звание Героя России за... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:07
2023-11-07T16:14
специальная военная операция на украине
общество
россия
липецкая область
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 7 ноя - РИА Новости. Жителю села Порой Липецкой области Юрию Щербакову, который командует отделением противотанковых управляемых ракет в зоне СВО, присвоили звание Героя России за уничтожение вражеского танка и двух БМП, срыв наступления противника и спасение товарищей, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram. "За боевые подвиги нашему земляку Юрию Щербакову присвоено звание Героя России!.. В одном из последних тяжелейших боёв уничтожил вражеский танк и 2 БМП. Сорвал наступление противника. Спас товарищей", — рассказал Артамонов в своём Telegram-канале. По словам главы региона, за время службы расчёт Юрия Щербакова уничтожил 12 БМП противника, 9 танков, 4 БТР и 4 грузовика с боеприпасами, 2 взводных опорных пункта. "Никакой западной техникой русских не напугать, пока у нас есть такие, как Юра! "Юра – Зевс", – сказал в видео его сослуживец. Юра – Герой! Герой России из Липецкой области!.. Гордимся тобой, Герой!", — подытожил Артамонов.
https://ria.ru/20231106/geroy-1907665191.html
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общество, россия, липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Липецкая область, Игорь Артамонов
Житель Липецкой области получил звание Героя России за срыв атаки ВСУ

Жителю Липецкой области дали Героя РФ за срыв атаки ВСУ и спасение сослуживцев

© Фото : Игорь Артамонов/TelegramЖитель Липецкой области Юрий Щербаков, командующий отделением противотанковых управляемых ракет в зоне СВО, после присвоения ему звания Героя России
Житель Липецкой области Юрий Щербаков, командующий отделением противотанковых управляемых ракет в зоне СВО, после присвоения ему звания Героя России - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Игорь Артамонов/Telegram
Житель Липецкой области Юрий Щербаков, командующий отделением противотанковых управляемых ракет в зоне СВО, после присвоения ему звания Героя России
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 7 ноя - РИА Новости. Жителю села Порой Липецкой области Юрию Щербакову, который командует отделением противотанковых управляемых ракет в зоне СВО, присвоили звание Героя России за уничтожение вражеского танка и двух БМП, срыв наступления противника и спасение товарищей, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram.
«
"За боевые подвиги нашему земляку Юрию Щербакову присвоено звание Героя России!.. В одном из последних тяжелейших боёв уничтожил вражеский танк и 2 БМП. Сорвал наступление противника. Спас товарищей", — рассказал Артамонов в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, за время службы расчёт Юрия Щербакова уничтожил 12 БМП противника, 9 танков, 4 БТР и 4 грузовика с боеприпасами, 2 взводных опорных пункта.
"Никакой западной техникой русских не напугать, пока у нас есть такие, как Юра! "Юра – Зевс", – сказал в видео его сослуживец. Юра – Герой! Герой России из Липецкой области!.. Гордимся тобой, Герой!", — подытожил Артамонов.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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