https://ria.ru/20231107/rf-1907942521.html

Житель Липецкой области получил звание Героя России за срыв атаки ВСУ

Житель Липецкой области получил звание Героя России за срыв атаки ВСУ - РИА Новости, 07.11.2023

Житель Липецкой области получил звание Героя России за срыв атаки ВСУ

Жителю села Порой Липецкой области Юрию Щербакову, который командует отделением противотанковых управляемых ракет в зоне СВО, присвоили звание Героя России за... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:07

2023-11-07T16:07

2023-11-07T16:14

специальная военная операция на украине

общество

россия

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907943411_0:59:1200:735_1920x0_80_0_0_a52b2b5af2d5909a3975ac74c789b5a4.jpg

ВОРОНЕЖ, 7 ноя - РИА Новости. Жителю села Порой Липецкой области Юрию Щербакову, который командует отделением противотанковых управляемых ракет в зоне СВО, присвоили звание Героя России за уничтожение вражеского танка и двух БМП, срыв наступления противника и спасение товарищей, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram. "За боевые подвиги нашему земляку Юрию Щербакову присвоено звание Героя России!.. В одном из последних тяжелейших боёв уничтожил вражеский танк и 2 БМП. Сорвал наступление противника. Спас товарищей", — рассказал Артамонов в своём Telegram-канале. По словам главы региона, за время службы расчёт Юрия Щербакова уничтожил 12 БМП противника, 9 танков, 4 БТР и 4 грузовика с боеприпасами, 2 взводных опорных пункта. "Никакой западной техникой русских не напугать, пока у нас есть такие, как Юра! "Юра – Зевс", – сказал в видео его сослуживец. Юра – Герой! Герой России из Липецкой области!.. Гордимся тобой, Герой!", — подытожил Артамонов.

https://ria.ru/20231106/geroy-1907665191.html

россия

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, липецкая область, игорь артамонов