https://ria.ru/20231107/rf-1907915895.html

Правительство России утвердило концепцию проекта о технологической политике

Правительство России утвердило концепцию проекта о технологической политике - РИА Новости, 08.11.2023

Правительство России утвердило концепцию проекта о технологической политике

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о высокой стадии подготовки законопроекта о технологической политике... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-07T15:10

2023-11-07T15:10

2023-11-08T02:09

экономика

технологии

россия

андрей белоусов

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о высокой стадии подготовки законопроекта о технологической политике России."По вашему поручению правительство в мае текущего года приняло концепцию технологического развития и практически сразу же приступило к разработке закона о технологической политике, который закрепляет основные идеи, основные концепты этого утвержденного документа", – сказал Белоусов. "Сейчас закон находится в высокой стадии подготовки. Я проводил согласительное совещание по замечаниям Минфина, которых больше всего, как обычно. Мне кажется, мы обо всем договорились, во всяком случае, формально этот этап прошел", – добавил он. Кроме того, Белоусов рассказал, что несколько дней назад провел совещание с правоохранительными органами по нормам законопроекта, которые касаются так называемого "права на риск". "И тоже мы нашли общее понимание и с Федеральной службой безопасности, и с Министерством внутренних дел. Кое-что сейчас доделываем, но в общем решения там все найдены", - доложил первый замглавы кабинета министров. Белоусов назвал данный закон уникальным, поскольку в нем идет речь о реализации технологического суверенитета России. Документ содержит три основные правовые новеллы. Первая – это создание правовой основы для реализации проектов технологического суверенитета. "Речь идет о крупнейших проектах – больше 10 миллиардов рублей инвестиций, которые нацелены на создание конкретной продуктовой линейки", – сказал он. Вторая новелла касается проектов так называемых сквозных технологий. Белоусов отметил, что такие технологии уже существуют – например, искусственный интеллект, но нет нормативной базы для того, чтобы их реализовывать. "Как раз закон эту брешь закрывает", - сообщил Белоусов. "И третья новелла, которую тоже, Владимир Владимирович, мы считаем очень важной, – это постановка на прочную правовую базу развития малых технологических компаний", - сообщил он. Закон предусматривает создание реестра таких компаний, который, с одной стороны, будет служить витриной для крупных инвесторов, а с другой стороны - обеспечивает концентрацию мер поддержки.

https://ria.ru/20231107/putin-1907905682.html

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экономика, технологии, россия, андрей белоусов, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), общество