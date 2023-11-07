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Правительство России утвердило концепцию проекта о технологической политике - РИА Новости, 08.11.2023
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15:10 07.11.2023 (обновлено: 02:09 08.11.2023)
https://ria.ru/20231107/rf-1907915895.html
Правительство России утвердило концепцию проекта о технологической политике
Правительство России утвердило концепцию проекта о технологической политике - РИА Новости, 08.11.2023
Правительство России утвердило концепцию проекта о технологической политике
Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о высокой стадии подготовки законопроекта о технологической политике... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-07T15:10
2023-11-08T02:09
экономика
технологии
россия
андрей белоусов
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о высокой стадии подготовки законопроекта о технологической политике России."По вашему поручению правительство в мае текущего года приняло концепцию технологического развития и практически сразу же приступило к разработке закона о технологической политике, который закрепляет основные идеи, основные концепты этого утвержденного документа", – сказал Белоусов. "Сейчас закон находится в высокой стадии подготовки. Я проводил согласительное совещание по замечаниям Минфина, которых больше всего, как обычно. Мне кажется, мы обо всем договорились, во всяком случае, формально этот этап прошел", – добавил он. Кроме того, Белоусов рассказал, что несколько дней назад провел совещание с правоохранительными органами по нормам законопроекта, которые касаются так называемого "права на риск". "И тоже мы нашли общее понимание и с Федеральной службой безопасности, и с Министерством внутренних дел. Кое-что сейчас доделываем, но в общем решения там все найдены", - доложил первый замглавы кабинета министров. Белоусов назвал данный закон уникальным, поскольку в нем идет речь о реализации технологического суверенитета России. Документ содержит три основные правовые новеллы. Первая – это создание правовой основы для реализации проектов технологического суверенитета. "Речь идет о крупнейших проектах – больше 10 миллиардов рублей инвестиций, которые нацелены на создание конкретной продуктовой линейки", – сказал он. Вторая новелла касается проектов так называемых сквозных технологий. Белоусов отметил, что такие технологии уже существуют – например, искусственный интеллект, но нет нормативной базы для того, чтобы их реализовывать. "Как раз закон эту брешь закрывает", - сообщил Белоусов. "И третья новелла, которую тоже, Владимир Владимирович, мы считаем очень важной, – это постановка на прочную правовую базу развития малых технологических компаний", - сообщил он. Закон предусматривает создание реестра таких компаний, который, с одной стороны, будет служить витриной для крупных инвесторов, а с другой стороны - обеспечивает концентрацию мер поддержки.
https://ria.ru/20231107/putin-1907905682.html
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экономика, технологии, россия, андрей белоусов, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), общество
Экономика, Технологии, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
Правительство России утвердило концепцию проекта о технологической политике

Белоусов представил Путину законопроект о технологической независимости

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов во время встречи
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о высокой стадии подготовки законопроекта о технологической политике России.
«
"По вашему поручению правительство в мае текущего года приняло концепцию технологического развития и практически сразу же приступило к разработке закона о технологической политике, который закрепляет основные идеи, основные концепты этого утвержденного документа", – сказал Белоусов.
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"Сейчас закон находится в высокой стадии подготовки. Я проводил согласительное совещание по замечаниям Минфина, которых больше всего, как обычно. Мне кажется, мы обо всем договорились, во всяком случае, формально этот этап прошел", – добавил он.
Кроме того, Белоусов рассказал, что несколько дней назад провел совещание с правоохранительными органами по нормам законопроекта, которые касаются так называемого "права на риск". "И тоже мы нашли общее понимание и с Федеральной службой безопасности, и с Министерством внутренних дел. Кое-что сейчас доделываем, но в общем решения там все найдены", - доложил первый замглавы кабинета министров.
Белоусов назвал данный закон уникальным, поскольку в нем идет речь о реализации технологического суверенитета России. Документ содержит три основные правовые новеллы. Первая – это создание правовой основы для реализации проектов технологического суверенитета. "Речь идет о крупнейших проектах – больше 10 миллиардов рублей инвестиций, которые нацелены на создание конкретной продуктовой линейки", – сказал он.
Вторая новелла касается проектов так называемых сквозных технологий. Белоусов отметил, что такие технологии уже существуют – например, искусственный интеллект, но нет нормативной базы для того, чтобы их реализовывать. "Как раз закон эту брешь закрывает", - сообщил Белоусов.
"И третья новелла, которую тоже, Владимир Владимирович, мы считаем очень важной, – это постановка на прочную правовую базу развития малых технологических компаний", - сообщил он. Закон предусматривает создание реестра таких компаний, который, с одной стороны, будет служить витриной для крупных инвесторов, а с другой стороны - обеспечивает концентрацию мер поддержки.
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