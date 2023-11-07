https://ria.ru/20231107/rf-1907902778.html

Мишустин заявил о необходимости модернизации инфраструктуры связи в России

Мишустин заявил о необходимости модернизации инфраструктуры связи в России - РИА Новости, 07.11.2023

Мишустин заявил о необходимости модернизации инфраструктуры связи в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости провести модернизацию и строительство инфраструктуры связи с применением отечественного оборудования. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:31

2023-11-07T14:31

2023-11-07T14:31

технологии

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости провести модернизацию и строительство инфраструктуры связи с применением отечественного оборудования. "Надо провести модернизацию действующей инфраструктуры, сделать строительство новой с применением отечественного оборудования. От этого во многом зависит предоставление связи нашим гражданам", - сказал он на стратегической сессии по развитию отрасли связи. Еще одним важным вопросом Мишустин назвал преодоление цифрового неравенства. Он подчеркнул, что современные технологии должны приходить даже на удаленные территории, отметив, что это является существенным элементом качества жизни людей. "За последние 9-10 лет почти в 14 тысячах населенных пунктах, где проживает от 250 до 500 человек, обеспечено оказание услуг по передаче данных, примерно в трех тысячах с населением от 100 до 500 граждан проведена мобильная связь, а всего в 17 тысячах населенных пунктов в ближайшие 6 лет планируется установить в том числе и базовые станции", - сказал премьер.

https://ria.ru/20231011/zvonki-1902086578.html

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технологии, россия, михаил мишустин, общество