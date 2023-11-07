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Генконструктор Российской орбитальной станции рассказал о сроках ее работы
Генконструктор Российской орбитальной станции рассказал о сроках ее работы - РИА Новости, 07.11.2023
Генконструктор Российской орбитальной станции рассказал о сроках ее работы
Срок работы Российской орбитальной станции (РОС) должен составить 50 лет, это нужно, чтобы отработать технологии для полёта к другим планетам, сообщил во... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:39
2023-11-07T12:39
2023-11-07T12:42
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Срок работы Российской орбитальной станции (РОС) должен составить 50 лет, это нужно, чтобы отработать технологии для полёта к другим планетам, сообщил во вторник генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьёв."Мы российскую орбитальную станцию так совершенно нахально проектируем и заявляем срок её работы 50 лет", - сказал Соловьёв на конференции "Земля - Орбита - Дальний космос".Он пояснил, что за это время с помощью РОС на орбите Земли можно будет отработать технологии, необходимые для полётов к другим планетам Солнечной системы, в первую очередь к Марсу.По словам Соловьёва, в основе лунного корабля должна быть надёжная транспортная система, а марсианский корабль должен представлять собой модульной станцию. Такая станция "предварительно должна с точки зрения надёжности и работоспособности быть отработана" на околоземной орбите.
https://ria.ru/20231105/smi-1907577273.html
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космос - риа наука, россия, общество, земля, марс, владимир соловьев (космонавт)
Космос - РИА Наука, Россия, Общество, Земля, Марс, Владимир Соловьев (космонавт)
Генконструктор Российской орбитальной станции рассказал о сроках ее работы
Генконструктор: срок работы Российской орбитальной станции составит 50 лет