https://ria.ru/20231107/reyting-1907834866.html

Резидент столичной ОЭЗ вошел в топ-10 рейтинга лучших работодателей

Резидент столичной ОЭЗ вошел в топ-10 рейтинга лучших работодателей - РИА Новости, 07.11.2023

Резидент столичной ОЭЗ вошел в топ-10 рейтинга лучших работодателей

Компания "Ортомода", являющаяся резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва", вошла в топ-10 организаций по итогам Всероссийского рейтинга лучших... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:13

2023-11-07T11:13

2023-11-07T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Компания "Ортомода", являющаяся резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва", вошла в топ-10 организаций по итогам Всероссийского рейтинга лучших работодателей, обеспечивающих трудоустройство участников чемпионатов "Абилимпикс", сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Данное исследование было проведено специалистами Минтруда России. Чемпионат "Абилимпикс" – международное некоммерческое движение для людей с особенностями здоровья. Движение появились примерно 50 лет назад, а в РФ такие чемпионаты начали проводить значительно позже – в 2015 году. Организаторы этих мероприятий в России – Минпросвещения страны и столичное правительство.Как сообщил Овчинский, рейтинг компаний, которые занимаются трудоустройством участников чемпионатов "Абилимпикс", первый раз проводили в прошлом году. В топ-10 вошла столичная компания "Ортомода"."Результаты рейтинга огласили на чемпионате 2023 года, где предприятие принимало участие в выставке технических средств реабилитации, организованной Минпромторгом России, и было спонсором конкурсной компетенции "ремонт обуви", - цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Он добавил, что эта организация – резидент ОЭЗ уже четыре года. Предприятие производит ортопедическую обувь, а также адаптивную одежды для инвалидов.Еще в топ указанного рейтинга попали обувная компания "Парижская коммуна", оператор почтовой связи "Почта России", Тинькофф Банк, сеть гипермаркетов "Лента" и другие организации.За то время, когда в России проводились чемпионаты "Абилимпикс", участниками мероприятий стали примерно семь тысяч жителей столицы. Предприятие "Ортомода" – один из работодателей, которые уже во время чемпионата приглашают участников на стажировки и работу.По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, сейчас в компании трудятся 120 человек, при этом около 20% сотрудников – люди с ограниченными возможностями здоровья. Эти специалисты трудятся не полный рабочий день – их рабочих график составляет не более 35 часов в неделю, при этом полная зарплата сохраняется. Еще эти сотрудники имеют дополнительные перерывы и выходные дни."Резидент трудоустроил двоих призеров чемпионата "Абилимпикс" 2022 года, что являлось важным критерием для попадания в рейтинг лучших работодателей", – подчеркнул Дегтев.Организации в рамках рейтинга оценивали по таким критериям, как доля сотрудников с инвалидностью и продолжительность их трудовой деятельности в организации. Также был оценен уровень зарплаты, наличие соцпакета, гибкий график и другие критерии. Результаты исследования можно найти в базе Единой цифровой платформы "Общероссийская база вакансий "Работа в России".Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Тут сосредоточены больше 200 организаций, из них 90 компании – резиденты. Этот статус позволяет предприятиям получать значительные льготы. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), где находятся высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. Уже много лет ОЭЗ "Технополис Москва" - лидер международных и национальных отраслевых рейтингов.

https://ria.ru/20231107/kabel-1907815393.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский