https://ria.ru/20231107/reyting-1907797362.html

Названы регионы — лидеры по доступности аренды жилья

Названы регионы — лидеры по доступности аренды жилья - РИА Новости, 07.11.2023

Названы регионы — лидеры по доступности аренды жилья

Лидерами рейтинга по доступности аренды жилья в российских регионах стали Кемеровская область и Санкт-Петербург, в конце списка оказались республики Северного... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T01:14

2023-11-07T01:14

2023-11-07T01:15

экономика

россия

жилье

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Лидерами рейтинга по доступности аренды жилья в российских регионах стали Кемеровская область и Санкт-Петербург, в конце списка оказались республики Северного Кавказа, при этом половина семей с двумя детьми в России могут позволить себе снимать жилье, свидетельствует исследование РИА Новости. Строительный бум Последние годы для российского рынка жилья эксперты называют переломными. Во-первых, резко активизировалось строительство жилья, и некоторые уже осторожно говорят о строительном буме. Согласно рейтингу регионов РФ по вводу жилья, во многих субъектах в год строится более одного квадратного метра на каждого жителя, что достаточно высокий показатель по мировым меркам. Во-вторых, из-за действия льготных программ выдача ипотеки почти ежемесячно бьет рекорды, а регулятор уже говорит о перегреве данного рынка. В-третьих, меняется структура спроса и, соответственно, предложения, резко активизировалось загородное строительство, а ипотека на строительство собственного дома практически удваивается последние годы, заметно опережая динамику ипотеки на квартиры. Все это, полагают эксперты, должно радикально решать наболевший у многих квартирный вопрос в России, и, соответственно, спрос на аренду жилья может несколько снижаться, однако аренда по-прежнему - важная часть рынка недвижимости и реальная альтернатива ипотеке, особенно в свете роста цен на квартиры и резкого роста ставок. Как показывают исследования, в целом на данный момент многим жителям России приходится снимать жилье, и для части из них расходы по аренде являются очень обременительными. Как считали рейтинг Для оценки региональных различий по доступности аренды жилья для российских семей эксперты РИА Новости провели исследование и составили седьмой ежегодный рейтинг, в котором наглядно показано, какая доля семей может позволить себе арендовать квартиру и при этом осуществлять повседневные расходы. Как показали результаты рейтинга, параметры доступности очень дифференцированы в географическом разрезе. Доступность аренды жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, она тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы. Доля семей, которые могут оплачивать съёмную квартиру и повседневные расходы, рассчитана на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за 2023 год индивидуально для каждого субъекта федерации. Лидеры рейтинга Как свидетельствуют результаты исследования, в двенадцати регионах более 60% семей, состоящих из двух работающих и двух детей, могут без особых трудностей арендовать двухкомнатную квартиру, сохраняя на неплохом уровне повседневное потребление. Для сравнения: в 2022 году высокой доступностью характеризовались шесть регионов, а в исследовании 2021 года – три региона. Таким образом, в целом результат 2023 года является достаточно хорошим, отмечают эксперты. Лидером по доступности аренды в текущем рейтинге является Кемеровская область c долей 70,2%. Для аренды квартиры и базовых расходов в этом регионе, по оценкам РИА Новости, необходимо порядка 75 тысяч рублей в месяц на семью из четырех человек. На втором и третьем местах расположились Санкт-Петербург и Республика Татарстан с долями в 68,3% и 65,8% соответственно. Тут бюджет семей из четырех человек для комфортной аренды жилья должен превышать 105 и 75 тысяч рублей в месяц соответственно. Также в число регионов-лидеров с долей семей, превышающей 60%, входят Ленинградская (63,3%), Иркутская (62,6%), Белгородская (62,2%), Нижегородская (61,7%), Сахалинская (61,3%), Новосибирская (61,0%), Липецкая (60,6%), Архангельская области (60,3%) и Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 60,1%. Составители рейтинга обращают внимание на то, что в отличие от прошлых лет, когда в лидерах доминировали в основном северные регионы с высокими зарплатами, в текущем году ситуация в географическом плане достаточно пестрая. Тот факт, что в число лидеров входит второй столичный регион России, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, по мнению аналитиков РИА Новости, отчасти связано со строительным бумом последних лет, а также с хорошим уровнем зарплат в Санкт-Петербурге. При этом несмотря на схожие условия, строительный бум и высокие зарплаты, в московском регионе ситуация с арендой заметно сложнее. Москва в данном рейтинге занимает 28-е место, а Московская область – на 45-м месте, что во многом объясняется высокими ставками аренды. Кроме двенадцати вышеназванных регионов еще в 28 других субъектах РФ показатель доступности находится на уровне выше среднего по стране (50,5%). Этот уровень доступности аренды аналитики называют также очень неплохим. В аутсайдерах – южные регионы В семи регионах страны менее четверти семей с детьми могут арендовать жилье и осуществлять повседневные траты, а в четырех доступность не превышает 20%. Для сравнения в 2022 и 2021 годах уровень доступности аренды в 25% не смогли преодолеть три и шесть регионов соответственно. Таким образом, число регионов с крайне низкой доступностью аренды в 2021 году увеличилось, что стало следствием роста прожиточного минимума в них, а также более высоким ростом ставок аренды относительно динамики зарплат. Среди регионов с низкой доступностью преобладают северокавказские республики (Кабардино-Балкарская, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесская, Чеченская и Северная Осетия — Алания), а также Крым. Эксперты отмечают, что низкая доступность аренды в этих регионах, объясняется традиционно высокой безработицей и занятостью на низкооплачиваемых работах. Это в конечном итоге предопределяет невысокий уровень среднесемейных доходов. Кроме того, в таких регионах неплохой уровень демографии, и, таким образом, рост населения формирует значительный спрос на дополнительные квадратные метры, что определяет рост ставок аренды. В Республике Крым дефицит арендного жилья в значительной степени связан с влиянием туристического сектора, поясняют эксперты РИА Новости.

https://ria.ru/20231107/arenda-1907485579.html

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https://realty.ria.ru/20231026/gosduma-1905316054.html

https://realty.ria.ru/20231103/khusnullin-1907256281.html

https://realty.ria.ru/20231102/vtorichka-1906910606.html

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экономика, россия, жилье