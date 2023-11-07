https://ria.ru/20231107/rada-1907978027.html
Депутат Рады, заявивший об отставке Залужного, удалил сообщение
Депутат Рады, заявивший об отставке Залужного, удалил сообщение - РИА Новости, 07.11.2023
Депутат Рады, заявивший об отставке Залужного, удалил сообщение
Министр обороны Украины Рустем Умеров внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил депутат Верховной рады Владимир Арьев;... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:47
2023-11-07T17:47
2023-11-07T18:07
в мире
вооруженные силы украины
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валерий залужный
владимир арьев
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил депутат Верховной рады Владимир Арьев; советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко опроверг это сообщение, позднее и сам депутат сообщил, что его источники отрицают информацию по отставке Залужного."Я снимаю предыдущий пост про представление на ставку об увольнении Залужного. В данный момент из многих источников говорят, что это не так", - написал Арьев на своей странице в соцсети Facebook* и удалил предыдущее сообщение.Еще в 2022 году украинские СМИ писали, что Зеленский намерен убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе министерства обороны, так как не желает "иметь конкурента во время празднования победы Украины". Позднее Зеленский заявил, что не собирается отправлять Залужного в отставку или переводить его на другую должность.Британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Залужного попросили умерить создание своего публичного имиджа. По данным издания, ходили слухи о напряженных отношениях Залужного с Зеленским на фоне того, что главком, по данным опросов, стал фигурой, пользующихся большим доверием на Украине.В последнее время конфронтация между Зеленским и Залужным усилилась. Главком ВСУ в интервью Economist заявил, что украинские военные зашли в тупик - "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Зеленский выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужному не следовало рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.Как писала "Страна.ua", Залужный может стать альтернативой Зеленскому на выборах и даже получить поддержку Запада. Издание не исключало, что офис Зеленского может нанести упреждающий удар по Залужному.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, валерий залужный, владимир арьев, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Валерий Залужный, Владимир Арьев, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Депутат Рады, заявивший об отставке Залужного, удалил сообщение
Заявивший о якобы готовящейся отставке Залужного депутат Рады удалил сообщение
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил депутат Верховной рады Владимир Арьев; советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко опроверг это сообщение, позднее и сам депутат сообщил, что его источники отрицают информацию по отставке Залужного.
"Я снимаю предыдущий пост про представление на ставку об увольнении Залужного. В данный момент из многих источников говорят, что это не так", - написал Арьев на своей странице в соцсети Facebook* и удалил предыдущее сообщение.
Зеленский против Залужного: война становится открытой
Еще в 2022 году украинские СМИ писали, что Зеленский намерен убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе министерства обороны, так как не желает "иметь конкурента во время празднования победы Украины". Позднее Зеленский заявил, что не собирается отправлять Залужного в отставку или переводить его на другую должность.
Британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Залужного попросили умерить создание своего публичного имиджа. По данным издания, ходили слухи о напряженных отношениях Залужного с Зеленским на фоне того, что главком, по данным опросов, стал фигурой, пользующихся большим доверием на Украине.
В последнее время конфронтация между Зеленским и Залужным усилилась. Главком ВСУ в интервью Economist заявил, что украинские военные зашли в тупик - "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Зеленский выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужному не следовало рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.
Как писала "Страна.ua", Залужный может стать альтернативой Зеленскому на выборах и даже получить поддержку Запада. Издание не исключало, что офис Зеленского может нанести упреждающий удар по Залужному.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
СМИ узнали, как высказывания Залужного могут повлиять на помощь США Украине