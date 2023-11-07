https://ria.ru/20231107/rada-1907978027.html

Депутат Рады, заявивший об отставке Залужного, удалил сообщение

Депутат Рады, заявивший об отставке Залужного, удалил сообщение - РИА Новости, 07.11.2023

Депутат Рады, заявивший об отставке Залужного, удалил сообщение

Министр обороны Украины Рустем Умеров внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил депутат Верховной рады Владимир Арьев;... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:47

2023-11-07T17:47

2023-11-07T18:07

в мире

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил депутат Верховной рады Владимир Арьев; советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко опроверг это сообщение, позднее и сам депутат сообщил, что его источники отрицают информацию по отставке Залужного."Я снимаю предыдущий пост про представление на ставку об увольнении Залужного. В данный момент из многих источников говорят, что это не так", - написал Арьев на своей странице в соцсети Facebook* и удалил предыдущее сообщение.Еще в 2022 году украинские СМИ писали, что Зеленский намерен убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе министерства обороны, так как не желает "иметь конкурента во время празднования победы Украины". Позднее Зеленский заявил, что не собирается отправлять Залужного в отставку или переводить его на другую должность.Британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Залужного попросили умерить создание своего публичного имиджа. По данным издания, ходили слухи о напряженных отношениях Залужного с Зеленским на фоне того, что главком, по данным опросов, стал фигурой, пользующихся большим доверием на Украине.В последнее время конфронтация между Зеленским и Залужным усилилась. Главком ВСУ в интервью Economist заявил, что украинские военные зашли в тупик - "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Зеленский выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужному не следовало рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.Как писала "Страна.ua", Залужный может стать альтернативой Зеленскому на выборах и даже получить поддержку Запада. Издание не исключало, что офис Зеленского может нанести упреждающий удар по Залужному.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

https://ria.ru/20231107/ukraina-1907940414.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина, валерий залужный, владимир арьев, владимир зеленский, верховная рада украины