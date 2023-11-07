https://ria.ru/20231107/rabota-1907795473.html

В России началась последняя в году короткая рабочая неделя

В России началась последняя в году короткая рабочая неделя - РИА Новости, 07.11.2023

В России началась последняя в году короткая рабочая неделя

Последняя короткая рабочая неделя в году начинается в России во вторник, она будет четырехдневной из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября и в... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T00:43

2023-11-07T00:43

2023-11-07T00:43

общество

россия

татьяна нечаева

праздники

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Последняя короткая рабочая неделя в году начинается в России во вторник, она будет четырехдневной из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября и в этот раз выпал на выходной. "В 2023 году День народного единства – 4 ноября – выпал на нерабочий день, субботу. По закону, в таком случае выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного – понедельник", – рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Она также напомнила, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере либо в одинарном при предоставлении дополнительного выходного дня. Работодатель должен запросить согласие сотрудника на работу в праздничный день - исключением может быть, например, предотвращение катастроф. "Работник самостоятельно решает что для него выгоднее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье", – уточнила юрист. При работе по сменному графику действуют другие правила, потому что у таких сотрудников выходные дни не совпадают с общепринятыми. Работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику они считаются рабочими, объяснила юрист. Однако смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере - за неисполнение этих требований работодателю грозит штраф.

https://ria.ru/20231102/vykhodnye-1906842896.html

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общество, россия, татьяна нечаева, праздники