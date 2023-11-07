Губернатор Омской области принял участие в запуске центра "Пятерочки"
Губернатор Омской области принял участие в запуске распредцентра "Пятерочки"
© Фото : Портал Правительства Омской областиОткрытие в составе распредцентра торговой сети "Пятёрочка" компании X5 Group. 7 ноября 2023
Открытие в составе распредцентра торговой сети "Пятёрочка" компании X5 Group. 7 ноября 2023
ОМСК, 7 ноя - РИА Новости Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в запуске распределительного центра торговых сетей компании X5 Group, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Логопарк "Солнечный" обеспечит торговым сетям своевременное пополнение товарных запасов, повысит контроль над качеством продукции, а также минимизирует затраты на логистику. Сегодня, 7 ноября, состоялось открытие в составе распредцентра торговой сети "Пятёрочка" компании X5 Group. Теперь компания будет пополнять полки магазинов товарными запасами, поступающими в новый логопарк. В Омской области действует более 200 магазинов этой торговой сети, в том числе 150 в областном центре.
"Значимость этого проекта трудно переоценить. Логопарк "Солнечный" входит в пятерку приоритетных проектов Омской области и в целом Сибирского федерального округа. И это один из проектов, который лично курирует вице-премьер федерального правительства Виктория Валериевна Абрамченко, а также находится на контроле председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина. Могу сказать, что как транзитный регион, мы видим логистическое направление одним из ключевых векторов развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Начинаем мы с развития внутренней логистики, и сегодня запускаем первый комплекс в логопарке "Солнечный" - под нужды торговой сети "Пятёрочка" компании X5 Group", - отметил Виталий Хоценко.
Губернатор отметил, что благодаря новому объекту было создано более 250 рабочих мест с достойной заработной платой. Теперь правительству предстоит задача за три года полностью обеспечить логистику для потребностей внутри региона.
Прежде в омские "Пятерочки" товары завозили из распределительных центров Екатеринбурга, Новосибирска и Тюмени. Вторая очередь логопарка – распределительный центр торговых сетей "Красное&Белое", "Яндекс" и кондитеров с площадью 46 000 квадратных метров. Третья очередь – распределительный центр торговой сети "Ozon" с площадью 111,5 квадратных метров.