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Российская ПВО сбила два украинских самолета за сутки - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 07.11.2023 (обновлено: 14:45 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/pvo-1907906186.html
Российская ПВО сбила два украинских самолета за сутки
Российская ПВО сбила два украинских самолета за сутки - РИА Новости, 07.11.2023
Российская ПВО сбила два украинских самолета за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-27, истребитель МиГ-29, 33 дрона и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:38
2023-11-07T14:45
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
миг-29
су-27
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-27, истребитель МиГ-29, 33 дрона и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-27 в районе населенного пункта Бригадировка Харьковской области и МиГ-29 в районе населенного пункта Роскошное Донецкой народной республики. Перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 33 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 527 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8702 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 244 танка и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7001 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15 064 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, миг-29, су-27, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, МиГ-29, Су-27, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила два украинских самолета за сутки

МО РФ: российские средства ПВО сбили украинские Су-27 и МиГ-29

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-27, истребитель МиГ-29, 33 дрона и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-27 в районе населенного пункта Бригадировка Харьковской области и МиГ-29 в районе населенного пункта Роскошное Донецкой народной республики. Перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
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Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 33 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 527 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8702 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 244 танка и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7001 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15 064 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 ноября, 15:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМиГ-29Су-27Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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