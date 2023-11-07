https://ria.ru/20231107/pvo-1907906186.html

Российская ПВО сбила два украинских самолета за сутки

Российская ПВО сбила два украинских самолета за сутки - РИА Новости, 07.11.2023

Российская ПВО сбила два украинских самолета за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-27, истребитель МиГ-29, 33 дрона и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:38

2023-11-07T14:38

2023-11-07T14:45

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

миг-29

су-27

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-27, истребитель МиГ-29, 33 дрона и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-27 в районе населенного пункта Бригадировка Харьковской области и МиГ-29 в районе населенного пункта Роскошное Донецкой народной республики. Перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 33 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 527 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8702 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 244 танка и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7001 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15 064 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, миг-29, су-27, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)