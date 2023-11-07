https://ria.ru/20231107/pvo-1907906186.html
Российская ПВО сбила два украинских самолета за сутки
Российская ПВО сбила два украинских самолета за сутки - РИА Новости, 07.11.2023
Российская ПВО сбила два украинских самолета за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-27, истребитель МиГ-29, 33 дрона и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:38
2023-11-07T14:38
2023-11-07T14:45
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
миг-29
су-27
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-27, истребитель МиГ-29, 33 дрона и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-27 в районе населенного пункта Бригадировка Харьковской области и МиГ-29 в районе населенного пункта Роскошное Донецкой народной республики. Перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 33 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 527 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8702 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 244 танка и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7001 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15 064 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_18369c16d685b11affe1cf19d9f1b985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, миг-29, су-27, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, МиГ-29, Су-27, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила два украинских самолета за сутки
МО РФ: российские средства ПВО сбили украинские Су-27 и МиГ-29