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Губернатор Ростовской области опроверг информацию о работе ПВО - РИА Новости, 07.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:52 07.11.2023 (обновлено: 12:58 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/pvo-1907870566.html
Губернатор Ростовской области опроверг информацию о работе ПВО
Губернатор Ростовской области опроверг информацию о работе ПВО - РИА Новости, 07.11.2023
Губернатор Ростовской области опроверг информацию о работе ПВО
Губернатор Ростовской области Василий Голубев после сообщений жителей региона в соцсетях о громких звуках сообщил в Telegram-канале, что системы ПВО в регионе... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:52
2023-11-07T12:58
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
таганрог
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев после сообщений жителей региона в соцсетях о громких звуках сообщил в Telegram-канале, что системы ПВО в регионе не работали, и попросил не поддаваться панике. "Уважаемые земляки! Отвечаю на ряд вопросов, поступивших сюда, в канал, о громких звуках, которые сегодня около 10.00 слышали жители Таганрога и Азова. Системы ПВО не работали", - написал Голубев в своем Telegram-канале. Он добавил, что Вооруженные силы РФ постоянно выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ - в соответствии с планом проведения СВО. "Неоднократно уже говорил: военные выполняют свои задачи. И мы можем им помочь, не поддаваясь панике и доверяя только проверенным источникам информации", - отметил Голубев.
https://ria.ru/20231107/pvo-1907805694.html
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ростовская область, василий голубев, таганрог
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев, Таганрог
Губернатор Ростовской области опроверг информацию о работе ПВО

Голубев: громкие звуки в Ростовской области не были связаны с работой ПВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев после сообщений жителей региона в соцсетях о громких звуках сообщил в Telegram-канале, что системы ПВО в регионе не работали, и попросил не поддаваться панике.
"Уважаемые земляки! Отвечаю на ряд вопросов, поступивших сюда, в канал, о громких звуках, которые сегодня около 10.00 слышали жители Таганрога и Азова. Системы ПВО не работали", - написал Голубев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Вооруженные силы РФ постоянно выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ - в соответствии с планом проведения СВО.
"Неоднократно уже говорил: военные выполняют свои задачи. И мы можем им помочь, не поддаваясь панике и доверяя только проверенным источникам информации", - отметил Голубев.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВасилий ГолубевТаганрог
 
 
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