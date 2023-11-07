https://ria.ru/20231107/pvo-1907870566.html

Губернатор Ростовской области опроверг информацию о работе ПВО

Губернатор Ростовской области опроверг информацию о работе ПВО - РИА Новости, 07.11.2023

Губернатор Ростовской области опроверг информацию о работе ПВО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев после сообщений жителей региона в соцсетях о громких звуках сообщил в Telegram-канале, что системы ПВО в регионе... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:52

2023-11-07T12:52

2023-11-07T12:58

специальная военная операция на украине

ростовская область

василий голубев

таганрог

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев после сообщений жителей региона в соцсетях о громких звуках сообщил в Telegram-канале, что системы ПВО в регионе не работали, и попросил не поддаваться панике. "Уважаемые земляки! Отвечаю на ряд вопросов, поступивших сюда, в канал, о громких звуках, которые сегодня около 10.00 слышали жители Таганрога и Азова. Системы ПВО не работали", - написал Голубев в своем Telegram-канале. Он добавил, что Вооруженные силы РФ постоянно выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ - в соответствии с планом проведения СВО. "Неоднократно уже говорил: военные выполняют свои задачи. И мы можем им помочь, не поддаваясь панике и доверяя только проверенным источникам информации", - отметил Голубев.

https://ria.ru/20231107/pvo-1907805694.html

ростовская область

таганрог

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ростовская область, василий голубев, таганрог