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В Севастополе сбили пять беспилотников - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:38 07.11.2023 (обновлено: 05:58 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/pvo-1907805694.html
В Севастополе сбили пять беспилотников
В Севастополе сбили пять беспилотников - РИА Новости, 07.11.2023
В Севастополе сбили пять беспилотников
Над морем у Севастополя сбили пять беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T04:38
2023-11-07T05:58
специальная военная операция на украине
севастополь
республика крым
безопасность
михаил развожаев
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Над морем у Севастополя сбили пять беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над акваторией уже сбито пять БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", — написал Развожаев.Он уточнил, что обломки одного из сбитых дронов упали на крышу частного дома. В результате возник небольшой пожар, ликвидацией которого уже занялись оперативные службы, добавил градоначальник.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231107/pat-1907801329.html
севастополь
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севастополь, республика крым, безопасность, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Республика Крым, Безопасность, Михаил Развожаев
В Севастополе сбили пять беспилотников

Губернатор: в Севастополе работает ПВО, предварительно, над морем сбили 5 БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Над морем у Севастополя сбили пять беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«
"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над акваторией уже сбито пять БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", — написал Развожаев.
Он уточнил, что обломки одного из сбитых дронов упали на крышу частного дома. В результате возник небольшой пожар, ликвидацией которого уже занялись оперативные службы, добавил градоначальник.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРеспублика КрымБезопасностьМихаил Развожаев
 
 
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