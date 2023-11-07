https://ria.ru/20231107/pvo-1907805694.html
В Севастополе сбили пять беспилотников
В Севастополе сбили пять беспилотников - РИА Новости, 07.11.2023
В Севастополе сбили пять беспилотников
Над морем у Севастополя сбили пять беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T04:38
2023-11-07T04:38
2023-11-07T05:58
специальная военная операция на украине
севастополь
республика крым
безопасность
михаил развожаев
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Над морем у Севастополя сбили пять беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над акваторией уже сбито пять БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", — написал Развожаев.Он уточнил, что обломки одного из сбитых дронов упали на крышу частного дома. В результате возник небольшой пожар, ликвидацией которого уже занялись оперативные службы, добавил градоначальник.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231107/pat-1907801329.html
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севастополь, республика крым, безопасность, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Республика Крым, Безопасность, Михаил Развожаев
В Севастополе сбили пять беспилотников
Губернатор: в Севастополе работает ПВО, предварительно, над морем сбили 5 БПЛА