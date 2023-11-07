https://ria.ru/20231107/pvo-1907805694.html

В Севастополе сбили пять беспилотников

В Севастополе сбили пять беспилотников - РИА Новости, 07.11.2023

В Севастополе сбили пять беспилотников

Над морем у Севастополя сбили пять беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T04:38

2023-11-07T04:38

2023-11-07T05:58

специальная военная операция на украине

севастополь

республика крым

безопасность

михаил развожаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Над морем у Севастополя сбили пять беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над акваторией уже сбито пять БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", — написал Развожаев.Он уточнил, что обломки одного из сбитых дронов упали на крышу частного дома. В результате возник небольшой пожар, ликвидацией которого уже занялись оперативные службы, добавил градоначальник.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231107/pat-1907801329.html

севастополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, республика крым, безопасность, михаил развожаев