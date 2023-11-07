https://ria.ru/20231107/putin-1907913370.html
Путин 8 ноября обсудит с правительством меры по борьбе с раком
Путин 8 ноября обсудит с правительством меры по борьбе с раком - РИА Новости, 07.11.2023
Путин 8 ноября обсудит с правительством меры по борьбе с раком
Президент России Владимир Путин проведет 8 ноября в формате видеоконференцсвязи совещание с кабмином, будут обсуждаться меры по борьбе с онкологическими... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:04
2023-11-07T15:04
2023-11-07T15:11
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денис мантуров
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общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 8 ноября в формате видеоконференцсвязи совещание с кабмином, будут обсуждаться меры по борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает пресс-служба Кремля."Восьмого ноября Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – меры по борьбе с онкологическими заболеваниями. С докладами выступят заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
https://ria.ru/20231018/rak-1903169724.html
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воздушно-космические силы россии, россия, владимир путин, денис мантуров, михаил мурашко, общество
Воздушно-космические силы России, Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Михаил Мурашко, Общество
Путин 8 ноября обсудит с правительством меры по борьбе с раком
Путин 8 ноября на совещании с правительством обсудит меры по борьбе с раком