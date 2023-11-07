https://ria.ru/20231107/putin-1907913370.html

Путин 8 ноября обсудит с правительством меры по борьбе с раком

Путин 8 ноября обсудит с правительством меры по борьбе с раком - РИА Новости, 07.11.2023

Путин 8 ноября обсудит с правительством меры по борьбе с раком

Президент России Владимир Путин проведет 8 ноября в формате видеоконференцсвязи совещание с кабмином, будут обсуждаться меры по борьбе с онкологическими... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:04

2023-11-07T15:04

2023-11-07T15:11

воздушно-космические силы россии

россия

владимир путин

денис мантуров

михаил мурашко

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:154:3063:1877_1920x0_80_0_0_4de204a2765f893f2d34711add72e375.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 8 ноября в формате видеоконференцсвязи совещание с кабмином, будут обсуждаться меры по борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает пресс-служба Кремля."Восьмого ноября Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – меры по борьбе с онкологическими заболеваниями. С докладами выступят заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20231018/rak-1903169724.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воздушно-космические силы россии, россия, владимир путин, денис мантуров, михаил мурашко, общество