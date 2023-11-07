https://ria.ru/20231107/putin-1907847046.html

Копии. Премьер Румынии сделал шокирующее заявление о Путине

Копии. Премьер Румынии сделал шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 07.11.2023

Копии. Премьер Румынии сделал шокирующее заявление о Путине

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку утверждает, что Европу ждут серьезные последствия в случае проигрыша Украины. Его слова приводит агентство Bloomberg... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:32

2023-11-07T11:32

2023-11-07T14:26

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку утверждает, что Европу ждут серьезные последствия в случае проигрыша Украины. Его слова приводит агентство Bloomberg. "Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки. Эти политические издержки менее важны, чем прецедент, который создаст победа России. Можете ли вы представить, сколько подобных Путину политиков мы получим среди европейских популистов?" — заявил политик. Так он прокомментировал всплеск поддержки правых сил по всей Европе, которые выступают против поддержки Украины и призывают возобновить отношения с Россией. Премьер заявил, что Бухарест продолжит помогать Киеву, даже несмотря на то, что европейские союзники демонстрируют признаки усталости от конфликта. Первого ноября российские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что поговорили с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон". После этого разговора дипломатический советник премьера Италии Франческо Мария Тало подал в отставку. В ответ глава Офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью Politico заявил, что Запад не должен уставать от конфликта на Украине.Ранее главком ВСУ Залужный заявил в интервью Economist, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.В последнее время западные СМИ все чаще критикуют президента Украины Владимира Зеленского и его команду. Так, ранее журнал Time опубликовал статью, в которой говорится, что Зеленский остается уверенным в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи на фронте, и это мешает его соратникам выступить с новой стратегией и идеями. Кроме того, отмечал Time, даже если США и их союзники поставят Киеву все обещанное оружие, у ВСУ не хватит людских ресурсов, чтобы его использовать. При этом местные чиновники "воруют так, будто завтра не наступит".

https://ria.ru/20231107/ukraina-1907841876.html

https://ria.ru/20231107/zelenskiy-1907818779.html

https://ria.ru/20231107/zelenskiy-1907823775.html

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в мире, украина, владимир путин, россия, румыния