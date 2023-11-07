Пушилин заявил, что в магазинах ДНР завышают цены на социальные продукты
Пушилин заявил, что в магазинах ДНР завышают цены на социально значимые продукты
Покупательница в супермаркете. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в магазинах республики наблюдается повышение цен на социально значимые продукты питания, и поручил провести рейды с целью мониторинга цен в торговых точках ДНР.
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"Наблюдается повышение цен на социально значимые продукты питания в магазинах республики. Жители отмечают, что в других регионах страны стоимость аналогичных продуктов ниже", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
После оперативного совещания с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым, главами органов исполнительной власти, городов и районов региона глава республики поручил министерству экономического развития совместно с представителями народного контроля провести рейды с целью мониторинга цен в торговых точках республики и принятия мер в случае их несоответствия предельно допустимым ценам.
Пушилин также заявил, что три поставщика питьевой воды необоснованно завысили цену. "Сейчас наживаться недопустимо", - подчеркнул он.
Кроме того, глава ДНР сообщил, что количество обращений по поводу отсутствия тепла в жилых домах снизилось примерно в два раза, однако проблема продолжает оставаться актуальной, а также поручил министерству строительства и ЖКХ совместно с представителями "Воды Донбасса" предоставить разъяснения относительно причин позднего информирования о возобновлении взимания платы за предоставляемые услуги водоснабжения и водоотведения, возможности перерасчета за ранее оплаченные месяцы, а также предоставить сведения о результатах проведения химико-бактериологического контроля безопасности и качества воды, подаваемой населению.