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Пушилин заявил, что в магазинах ДНР завышают цены на социальные продукты - РИА Новости, 07.11.2023
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11:58 07.11.2023 (обновлено: 12:02 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/pushilin-1907852865.html
Пушилин заявил, что в магазинах ДНР завышают цены на социальные продукты
Пушилин заявил, что в магазинах ДНР завышают цены на социальные продукты - РИА Новости, 07.11.2023
Пушилин заявил, что в магазинах ДНР завышают цены на социальные продукты
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в магазинах республики наблюдается повышение цен на социально значимые продукты питания, и поручил провести рейды с целью... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:58
2023-11-07T12:02
донецкая народная республика
денис пушилин
вода донбасса
общество
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в магазинах республики наблюдается повышение цен на социально значимые продукты питания, и поручил провести рейды с целью мониторинга цен в торговых точках ДНР. "Наблюдается повышение цен на социально значимые продукты питания в магазинах республики. Жители отмечают, что в других регионах страны стоимость аналогичных продуктов ниже", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. После оперативного совещания с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым, главами органов исполнительной власти, городов и районов региона глава республики поручил министерству экономического развития совместно с представителями народного контроля провести рейды с целью мониторинга цен в торговых точках республики и принятия мер в случае их несоответствия предельно допустимым ценам. Пушилин также заявил, что три поставщика питьевой воды необоснованно завысили цену. "Сейчас наживаться недопустимо", - подчеркнул он. Кроме того, глава ДНР сообщил, что количество обращений по поводу отсутствия тепла в жилых домах снизилось примерно в два раза, однако проблема продолжает оставаться актуальной, а также поручил министерству строительства и ЖКХ совместно с представителями "Воды Донбасса" предоставить разъяснения относительно причин позднего информирования о возобновлении взимания платы за предоставляемые услуги водоснабжения и водоотведения, возможности перерасчета за ранее оплаченные месяцы, а также предоставить сведения о результатах проведения химико-бактериологического контроля безопасности и качества воды, подаваемой населению.
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донецкая народная республика, денис пушилин, вода донбасса, общество
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вода Донбасса, Общество
Пушилин заявил, что в магазинах ДНР завышают цены на социальные продукты

Пушилин заявил, что в магазинах ДНР завышают цены на социально значимые продукты

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкПокупательница в супермаркете
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Покупательница в супермаркете. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в магазинах республики наблюдается повышение цен на социально значимые продукты питания, и поручил провести рейды с целью мониторинга цен в торговых точках ДНР.
«
"Наблюдается повышение цен на социально значимые продукты питания в магазинах республики. Жители отмечают, что в других регионах страны стоимость аналогичных продуктов ниже", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В России некоторым производителям продуктов запретили менять объем упаковки
2 ноября, 12:37
После оперативного совещания с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым, главами органов исполнительной власти, городов и районов региона глава республики поручил министерству экономического развития совместно с представителями народного контроля провести рейды с целью мониторинга цен в торговых точках республики и принятия мер в случае их несоответствия предельно допустимым ценам.
Пушилин также заявил, что три поставщика питьевой воды необоснованно завысили цену. "Сейчас наживаться недопустимо", - подчеркнул он.
Кроме того, глава ДНР сообщил, что количество обращений по поводу отсутствия тепла в жилых домах снизилось примерно в два раза, однако проблема продолжает оставаться актуальной, а также поручил министерству строительства и ЖКХ совместно с представителями "Воды Донбасса" предоставить разъяснения относительно причин позднего информирования о возобновлении взимания платы за предоставляемые услуги водоснабжения и водоотведения, возможности перерасчета за ранее оплаченные месяцы, а также предоставить сведения о результатах проведения химико-бактериологического контроля безопасности и качества воды, подаваемой населению.
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВода ДонбассаОбщество
 
 
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