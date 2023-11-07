https://ria.ru/20231107/protesty-1907838475.html

В Австралии арестовали участников демонстрации в поддержку палестинцев

В Австралии арестовали участников демонстрации в поддержку палестинцев - РИА Новости, 07.11.2023

В Австралии арестовали участников демонстрации в поддержку палестинцев

Австралийская полиция арестовала четверых участников демонстрации в поддержку палестинцев, которые блокировали во вторник дорогу у ворот ипподрома Мельбурнских... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T10:53

2023-11-07T10:53

2023-11-07T10:54

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сектор газа

палестина

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Австралийская полиция арестовала четверых участников демонстрации в поддержку палестинцев, которые блокировали во вторник дорогу у ворот ипподрома Мельбурнских скачек, сообщил во вторник телеканал 9News. По его данным, около сотни человек скопились у входа на ипподром, некоторые из них отказались разойтись даже после применения полицией баллонов со слезоточивым газом. Полиция протащила участников протестов против Израиля по земле за руки и за ноги, чтобы освободить подступы к скачкам. "Полиция штата Виктория арестовала четверых участников протеста за противодействие полиции, в том числе женщину с ракетницей и мегафоном, забравшуюся на крышу ипподрома", - сообщает 9News. Нынешняя демонстрация проходила спустя менее недели после аналогичного протеста у резиденции вице-премьера правительства Австралии, министра обороны Ричарда Марлза в городе Джилонг. Тогда полиция задержала пятерых человек. Участники протестов в Австралии требуют прекращения дипломатической, экономической и военной поддержки Израиля и осуждения действий израильских военных в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан. Австралия выделила 10 миллионов австралийских долларов (6,36 миллиона долларов США) гуманитарной помощи гражданским лицам, которые пострадали на оккупированных палестинских территориях, в поддержку Красного Креста. При этом страна воздержалась при голосовании в ООН по резолюции Генассамблеи с призывом к прекращению огня между палестинцами и Израилем. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231107/gaza-1907786075.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, австралия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина