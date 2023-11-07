https://ria.ru/20231107/protest-1907995804.html
Молдавские фермеры анонсировали протесты 21 ноября
Молдавские фермеры анонсировали протесты 21 ноября - РИА Новости, 07.11.2023
Молдавские фермеры анонсировали протесты 21 ноября
Молдавские аграрии намерены выйти на протест 21 ноября в связи с тем, что они рискуют потерять свои земли из-за долгов, которые выкупают транснациональные... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:50
2023-11-07T18:50
2023-11-07T18:50
кишинев
молдавия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879836534_0:170:3033:1876_1920x0_80_0_0_2de7295fc21004d190d0c3fdcbaa626d.jpg
КИШИНЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Молдавские аграрии намерены выйти на протест 21 ноября в связи с тем, что они рискуют потерять свои земли из-за долгов, которые выкупают транснациональные компании, заявил во вторник глава Ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь. Фермеры во вторник встретились с премьером Дорином Речаном и представителями министерства сельского хозяйства, чтобы обсудить накопившиеся проблемы. "Фермеры выйдут на протест 21 ноября. Мы не можем говорить о развитии через год-два, сейчас мы говорим о том, что за месяц-два надо спасти аграриев. Иначе территории перейдут к двум-трем транснациональным компаниям", - заявил Слусарь журналистам. Он отметил, что беседа с представителями правительства была слишком общей, аграрии не услышали конкретных обещаний помочь. "Место встречи пока не определено, детали объявим позже. Большинство хотят приехать на протест сразу в Кишинев, но обсудим это коллегиально", - уточнил Слусарь. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры настаивали на выделении им компенсаций. Переговоры с властями возобновились в сентябре. Сейчас основное требование аграриев связано с возможностью приостановить начисление пени за просрочку по кредитам.
https://ria.ru/20231004/doverie-1900401304.html
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879836534_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e7241793c7d084dd388bca522ab6ae13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кишинев, молдавия, в мире
Кишинев, Молдавия, В мире
Молдавские фермеры анонсировали протесты 21 ноября
Молдавские аграрии намерены выйти на протест 21 ноября
КИШИНЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Молдавские аграрии намерены выйти на протест 21 ноября в связи с тем, что они рискуют потерять свои земли из-за долгов, которые выкупают транснациональные компании, заявил во вторник глава Ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.
Фермеры во вторник встретились с премьером Дорином Речаном
и представителями министерства сельского хозяйства, чтобы обсудить накопившиеся проблемы.
Уровень доверия жителей Молдавии к президенту падает, показал опрос
"Фермеры выйдут на протест 21 ноября. Мы не можем говорить о развитии через год-два, сейчас мы говорим о том, что за месяц-два надо спасти аграриев. Иначе территории перейдут к двум-трем транснациональным компаниям", - заявил Слусарь журналистам.
Он отметил, что беседа с представителями правительства была слишком общей, аграрии не услышали конкретных обещаний помочь.
"Место встречи пока не определено, детали объявим позже. Большинство хотят приехать на протест сразу в Кишинев
, но обсудим это коллегиально", - уточнил Слусарь.
В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины
и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры настаивали на выделении им компенсаций. Переговоры с властями возобновились в сентябре. Сейчас основное требование аграриев связано с возможностью приостановить начисление пени за просрочку по кредитам.
"Их уже не остановить". Молдавия пошла по пути Украины