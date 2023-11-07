Рейтинг@Mail.ru
России нужны те, кто может прогнозировать ситуацию в мире, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 07.11.2023 (обновлено: 15:28 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/prognoz-1907922859.html
России нужны те, кто может прогнозировать ситуацию в мире, заявил Нарышкин
России нужны те, кто может прогнозировать ситуацию в мире, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.11.2023
России нужны те, кто может прогнозировать ситуацию в мире, заявил Нарышкин
Становление многополярного мира увеличивает потребность российского государства в молодых талантливых специалистах, способных прогнозировать развитие ситуации в РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:27
2023-11-07T15:28
россия
сергей нарышкин
безопасность
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_0:249:3073:1978_1920x0_80_0_0_d3d3c22e01e7e1b65aa25c12e6e95d94.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Становление многополярного мира увеличивает потребность российского государства в молодых талантливых специалистах, способных прогнозировать развитие ситуации в разных частях планеты, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Уход в прошлое гегемонии Запада сопровождается ростом национального самосознания государств, не желающих подчиняться диктату западников, отметил Нарышкин на церемонии награждения лауреатов ежегодного всероссийского конкурса студенческих научно-исследовательских работ на премию журнала "Разведчик". "В таких условиях возрастает потребность в специалистах, способных прогнозировать развитие ситуации в той или иной точке земного шара, в том или ином регионе или в глобальном масштабе, прогнозировать, основываясь на твердом знании истории, геополитики, международного права и международных отношений", - сказал Нарышкин. "Широкие перспективы открываются для новых молодых поколений талантливых дипломатов, экспертов-международников, сотрудников Службы внешней разведки. Я рад, что многие молодые люди пытаются попробовать себя в этих приоритетных для Российской Федерации сферах государственного управления и знаний", - добавил он.
https://ria.ru/20211013/afganistan-1754386514.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_2a67c0b5cf8c94eb04dc9eef274734cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей нарышкин, безопасность, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Сергей Нарышкин, Безопасность, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
России нужны те, кто может прогнозировать ситуацию в мире, заявил Нарышкин

Нарышкин: России нужны специалисты, способные прогнозировать ситуацию в мире

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Становление многополярного мира увеличивает потребность российского государства в молодых талантливых специалистах, способных прогнозировать развитие ситуации в разных частях планеты, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Уход в прошлое гегемонии Запада сопровождается ростом национального самосознания государств, не желающих подчиняться диктату западников, отметил Нарышкин на церемонии награждения лауреатов ежегодного всероссийского конкурса студенческих научно-исследовательских работ на премию журнала "Разведчик".
"В таких условиях возрастает потребность в специалистах, способных прогнозировать развитие ситуации в той или иной точке земного шара, в том или ином регионе или в глобальном масштабе, прогнозировать, основываясь на твердом знании истории, геополитики, международного права и международных отношений", - сказал Нарышкин.
"Широкие перспективы открываются для новых молодых поколений талантливых дипломатов, экспертов-международников, сотрудников Службы внешней разведки. Я рад, что многие молодые люди пытаются попробовать себя в этих приоритетных для Российской Федерации сферах государственного управления и знаний", - добавил он.
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Российская разведка заранее спрогнозировала развитие ситуации в Афганистане
13 октября 2021, 14:56
 
РоссияСергей НарышкинБезопасностьСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала