https://ria.ru/20231107/prognoz-1907922859.html
России нужны те, кто может прогнозировать ситуацию в мире, заявил Нарышкин
России нужны те, кто может прогнозировать ситуацию в мире, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.11.2023
России нужны те, кто может прогнозировать ситуацию в мире, заявил Нарышкин
Становление многополярного мира увеличивает потребность российского государства в молодых талантливых специалистах, способных прогнозировать развитие ситуации в РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:27
2023-11-07T15:27
2023-11-07T15:28
россия
сергей нарышкин
безопасность
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_0:249:3073:1978_1920x0_80_0_0_d3d3c22e01e7e1b65aa25c12e6e95d94.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Становление многополярного мира увеличивает потребность российского государства в молодых талантливых специалистах, способных прогнозировать развитие ситуации в разных частях планеты, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Уход в прошлое гегемонии Запада сопровождается ростом национального самосознания государств, не желающих подчиняться диктату западников, отметил Нарышкин на церемонии награждения лауреатов ежегодного всероссийского конкурса студенческих научно-исследовательских работ на премию журнала "Разведчик". "В таких условиях возрастает потребность в специалистах, способных прогнозировать развитие ситуации в той или иной точке земного шара, в том или ином регионе или в глобальном масштабе, прогнозировать, основываясь на твердом знании истории, геополитики, международного права и международных отношений", - сказал Нарышкин. "Широкие перспективы открываются для новых молодых поколений талантливых дипломатов, экспертов-международников, сотрудников Службы внешней разведки. Я рад, что многие молодые люди пытаются попробовать себя в этих приоритетных для Российской Федерации сферах государственного управления и знаний", - добавил он.
https://ria.ru/20211013/afganistan-1754386514.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_2a67c0b5cf8c94eb04dc9eef274734cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей нарышкин, безопасность, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Сергей Нарышкин, Безопасность, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
России нужны те, кто может прогнозировать ситуацию в мире, заявил Нарышкин
Нарышкин: России нужны специалисты, способные прогнозировать ситуацию в мире
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Становление многополярного мира увеличивает потребность российского государства в молодых талантливых специалистах, способных прогнозировать развитие ситуации в разных частях планеты, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Уход в прошлое гегемонии Запада сопровождается ростом национального самосознания государств, не желающих подчиняться диктату западников, отметил Нарышкин на церемонии награждения лауреатов ежегодного всероссийского конкурса студенческих научно-исследовательских работ на премию журнала "Разведчик".
"В таких условиях возрастает потребность в специалистах, способных прогнозировать развитие ситуации в той или иной точке земного шара, в том или ином регионе или в глобальном масштабе, прогнозировать, основываясь на твердом знании истории, геополитики, международного права и международных отношений", - сказал Нарышкин.
"Широкие перспективы открываются для новых молодых поколений талантливых дипломатов, экспертов-международников, сотрудников Службы внешней разведки. Я рад, что многие молодые люди пытаются попробовать себя в этих приоритетных для Российской Федерации сферах государственного управления и знаний", - добавил он.
Российская разведка заранее спрогнозировала развитие ситуации в Афганистане