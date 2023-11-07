https://ria.ru/20231107/prognoz-1907922859.html

России нужны те, кто может прогнозировать ситуацию в мире, заявил Нарышкин

России нужны те, кто может прогнозировать ситуацию в мире, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.11.2023

России нужны те, кто может прогнозировать ситуацию в мире, заявил Нарышкин

Становление многополярного мира увеличивает потребность российского государства в молодых талантливых специалистах, способных прогнозировать развитие ситуации в РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:27

2023-11-07T15:27

2023-11-07T15:28

россия

сергей нарышкин

безопасность

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_0:249:3073:1978_1920x0_80_0_0_d3d3c22e01e7e1b65aa25c12e6e95d94.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Становление многополярного мира увеличивает потребность российского государства в молодых талантливых специалистах, способных прогнозировать развитие ситуации в разных частях планеты, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Уход в прошлое гегемонии Запада сопровождается ростом национального самосознания государств, не желающих подчиняться диктату западников, отметил Нарышкин на церемонии награждения лауреатов ежегодного всероссийского конкурса студенческих научно-исследовательских работ на премию журнала "Разведчик". "В таких условиях возрастает потребность в специалистах, способных прогнозировать развитие ситуации в той или иной точке земного шара, в том или ином регионе или в глобальном масштабе, прогнозировать, основываясь на твердом знании истории, геополитики, международного права и международных отношений", - сказал Нарышкин. "Широкие перспективы открываются для новых молодых поколений талантливых дипломатов, экспертов-международников, сотрудников Службы внешней разведки. Я рад, что многие молодые люди пытаются попробовать себя в этих приоритетных для Российской Федерации сферах государственного управления и знаний", - добавил он.

https://ria.ru/20211013/afganistan-1754386514.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей нарышкин, безопасность, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)