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Исследование выявило наиболее востребованные профессии в России - РИА Новости, 07.11.2023
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09:25 07.11.2023 (обновлено: 10:44 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/professii-1907820426.html
Исследование выявило наиболее востребованные профессии в России
Исследование выявило наиболее востребованные профессии в России - РИА Новости, 07.11.2023
Исследование выявило наиболее востребованные профессии в России
Самыми востребованными на российском рынке труда в четвертом квартале этого года будут рабочие и массовые профессии, а также инженерные специальности, говорится РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T09:25
2023-11-07T10:44
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Самыми востребованными на российском рынке труда в четвертом квартале этого года будут рабочие и массовые профессии, а также инженерные специальности, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть у РИА Новости. "58% работодателей отметили, что в 4 квартале 2023 года на рынке труда самыми востребованными останутся те специалисты, которые обладают рабочей специальностью — это сварщики, токари, электрики и другие. На втором месте — представители массовых профессий (33%), а на третьем — инженеры и технические специалисты (28%)", - выяснили аналитики, проведя в октябре исследование среди более чем 400 представителей российских компаний. Вопрос включал множественный вариант выбора. Также опрошенные представители компаний уверены, что в последнем квартале года останутся востребованными менеджеры по продажам (26%) и IT-специалисты (24%). Каждой восьмой (12%) заявил, что нужны будут врачи и медицинский персонал. В числе востребованных специалистов назывались также строители (8%), маркетологи (7%), бухгалтеры (6%), логисты (6%) и юристы (5%). В компаниях рассказали, что в третьем квартале этого года самыми нужными профессиями также были рабочие (55%) и массовые специальности (28%). В отличие от четвертого квартала, третье место по популярности заняли менеджеры по продажам (26%). Еще 24% работодателей отметили IT-специалистов, а 22% - инженеров. "Строителей отметили 12% опрошенных, а 8% — врачей. Также рекрутеры отмечали маркетологов (6%), бухгалтеров (5%), логистов (2%) и юристов (2%)", - сообщают аналитики. Новых специалистов компании собираются привлекать при помощи повышения зарплаты (59%), с помощью системы рекомендаций новых сотрудников (29%), развивая корпоративную культуру (28%) и HR-бренд работодателя (24%). "21% компаний уверены в своем соцпакете. 17% будут привлекать сотрудников гибким форматом работы и удаленкой. 12% работодателей для повышения популярности у соискателей обновляют офис и инфраструктуру", - отмечается в исследовании.
https://ria.ru/20230705/professii-1882307799.html
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Общество, Россия, Навигатор абитуриента
Исследование выявило наиболее востребованные профессии в России

"Работа.ру": рабочие профессии будут наиболее востребованы до конца года

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСлесарь устанавливает трубу в душевой кабинке
Слесарь устанавливает трубу в душевой кабинке - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Слесарь устанавливает трубу в душевой кабинке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Самыми востребованными на российском рынке труда в четвертом квартале этого года будут рабочие и массовые профессии, а также инженерные специальности, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть у РИА Новости.
«
"58% работодателей отметили, что в 4 квартале 2023 года на рынке труда самыми востребованными останутся те специалисты, которые обладают рабочей специальностью — это сварщики, токари, электрики и другие. На втором месте — представители массовых профессий (33%), а на третьем — инженеры и технические специалисты (28%)", - выяснили аналитики, проведя в октябре исследование среди более чем 400 представителей российских компаний. Вопрос включал множественный вариант выбора.
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Также опрошенные представители компаний уверены, что в последнем квартале года останутся востребованными менеджеры по продажам (26%) и IT-специалисты (24%). Каждой восьмой (12%) заявил, что нужны будут врачи и медицинский персонал. В числе востребованных специалистов назывались также строители (8%), маркетологи (7%), бухгалтеры (6%), логисты (6%) и юристы (5%).
В компаниях рассказали, что в третьем квартале этого года самыми нужными профессиями также были рабочие (55%) и массовые специальности (28%). В отличие от четвертого квартала, третье место по популярности заняли менеджеры по продажам (26%). Еще 24% работодателей отметили IT-специалистов, а 22% - инженеров.
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"Строителей отметили 12% опрошенных, а 8% — врачей. Также рекрутеры отмечали маркетологов (6%), бухгалтеров (5%), логистов (2%) и юристов (2%)", - сообщают аналитики.
Новых специалистов компании собираются привлекать при помощи повышения зарплаты (59%), с помощью системы рекомендаций новых сотрудников (29%), развивая корпоративную культуру (28%) и HR-бренд работодателя (24%). "21% компаний уверены в своем соцпакете. 17% будут привлекать сотрудников гибким форматом работы и удаленкой. 12% работодателей для повышения популярности у соискателей обновляют офис и инфраструктуру", - отмечается в исследовании.
 
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