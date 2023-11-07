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Хоценко оценил результаты кадрового проекта "Омская область: ПРОдвижение" - РИА Новости, 07.11.2023
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Омская область
 
14:44 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/proekt-1907908482.html
Хоценко оценил результаты кадрового проекта "Омская область: ПРОдвижение"
Хоценко оценил результаты кадрового проекта "Омская область: ПРОдвижение" - РИА Новости, 07.11.2023
Хоценко оценил результаты кадрового проекта "Омская область: ПРОдвижение"
Губернатор Омской области Виталий Хоценко дал высокую оценку результатам регистрационного этапа кадрового проекта "Омская область: ПРОдвижение", рассказали в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:44
2023-11-07T14:44
омская область
виталий хоценко
омская область
омск
совет федерации рф
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ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко дал высокую оценку результатам регистрационного этапа кадрового проекта "Омская область: ПРОдвижение", рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Проект создан для выявления и продвижения перспективных управленцев, готовых работать в интересах Омской области. Седьмого ноября в Омске состоялся пресс-брифинг, посвященный завершению этапа регистрации на кадровый проект "Омская область: ПРОдвижение". Помимо губернатора, в нем прияли участие сенатор от Омской области, член комитета Совета Федерации по экономической политике, председатель наблюдательного совета проекта Иван Евстифеев и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын. "Общее число зарегистрированных участников проекта составило 8224 человека, и это очень серьезный показатель. Это индикатор доверия и поддержки наших инициатив обществом. Подавляющее большинство кандидатов у нас ожидаемо представляют Омскую область - 97,11%. Но и задачу по возвращению квалифицированных специалистов на родину мы выполняем: жители 27 регионов, не считая Омскую область, зарегистрировались на проект; многие наши земляки, проживающие в Москве и Московской области, проявили интерес к проекту, и даже несколько граждан России из-за рубежа подали свои заявки на участие. Это важный и позитивный момент", - сказал губернатор. В регионе идет формирование новой кадровой стратегии, которая позволит управленческой команде правительства Омской области соответствовать поставленным задачам. Следующим этапом проекта станет дистанционное тестирование, которое пройдет в ноябре. Победители проекта получат сертификат на один миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике. Также, их включат в резерв управленческих кадров Омской области, и они смогут принять участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков руководителя. Всех финалистов пригласят в экспертный клуб под руководством губернатора Омской области.
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виталий хоценко, омская область, омск, совет федерации рф
Омская область , Виталий Хоценко, Омская область, Омск, Совет Федерации РФ
Хоценко оценил результаты кадрового проекта "Омская область: ПРОдвижение"

Хоценко высоко оценил результаты кадрового проекта "Омская область: ПРОдвижение"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Виталий Хоценко . Архивное фото
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ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко дал высокую оценку результатам регистрационного этапа кадрового проекта "Омская область: ПРОдвижение", рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Проект создан для выявления и продвижения перспективных управленцев, готовых работать в интересах Омской области. Седьмого ноября в Омске состоялся пресс-брифинг, посвященный завершению этапа регистрации на кадровый проект "Омская область: ПРОдвижение". Помимо губернатора, в нем прияли участие сенатор от Омской области, член комитета Совета Федерации по экономической политике, председатель наблюдательного совета проекта Иван Евстифеев и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.
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"Общее число зарегистрированных участников проекта составило 8224 человека, и это очень серьезный показатель. Это индикатор доверия и поддержки наших инициатив обществом. Подавляющее большинство кандидатов у нас ожидаемо представляют Омскую область - 97,11%. Но и задачу по возвращению квалифицированных специалистов на родину мы выполняем: жители 27 регионов, не считая Омскую область, зарегистрировались на проект; многие наши земляки, проживающие в Москве и Московской области, проявили интерес к проекту, и даже несколько граждан России из-за рубежа подали свои заявки на участие. Это важный и позитивный момент", - сказал губернатор.
В регионе идет формирование новой кадровой стратегии, которая позволит управленческой команде правительства Омской области соответствовать поставленным задачам. Следующим этапом проекта станет дистанционное тестирование, которое пройдет в ноябре. Победители проекта получат сертификат на один миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике. Также, их включат в резерв управленческих кадров Омской области, и они смогут принять участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков руководителя. Всех финалистов пригласят в экспертный клуб под руководством губернатора Омской области.
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