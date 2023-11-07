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РИА Новости и "Движение Первых" представят новый проект "Цветы нашей жизни"

РИА Новости и "Движение Первых" представят новый проект "Цветы нашей жизни" - РИА Новости, 07.11.2023

РИА Новости и "Движение Первых" представят новый проект "Цветы нашей жизни"

В последние десятилетия в России создано и развивается множество популярных у детей проектов и конкурсов для их самореализации в общественной жизни. О том, что... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:46

2023-11-07T14:46

2023-11-07T16:10

новости агентства

россия

григорий гуров

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

дети

риа новости

общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В последние десятилетия в России создано и развивается множество популярных у детей проектов и конкурсов для их самореализации в общественной жизни. О том, что нужно делать для всестороннего развития личности ребенка, как мотивировать его, но не перегнуть палку, что говорить и делать, чтобы вдохновлять ребенка на социально значимую деятельность и воспитать в нем активную позицию, расскажет мультимедийный проект РИА Новости "Цветы нашей жизни". Проект поможет разобраться в подходах к мотивации детей и в том, как развить интерес ребенка к самореализации и общественно полезной деятельности. По мнению специалистов, чтобы ребенок познавал этот мир с удовольствием и пользой, стремился быть лучшей версией себя, необходимо развивать в нем социальные навыки, направленные на деятельный патриотизм, общественную активность, самостоятельность и ответственность в интересах развития общества и государства. Они формируются в процессе воспитания — совместной созидательной деятельности детей и взрослых. Только значимые, то есть авторитетные для ребенка, взрослые могут своим примером направлять его, вдохновлять на новые открытия и мотивировать к самореализации. Такой безопасной, открытой и доступной для детей средой может стать Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение Первых". "Все, что мы создаем, мы создаем вместе с детьми, наставниками, педагогами и родителями. Но все же последнее слово за детьми. И это действительно здорово, когда в рамках одной организации у них есть возможность попробовать практически любую деятельность. Хочешь развиваться в научном направлении — добро пожаловать в "Гражданскую науку", хочешь прокачать себя как спортсмен — участвуй в "Вызовах Первых", любишь творчество — выступай в театральном проекте "Школьная классика", интересуешься историей — для тебя проект "Хранители истории", а если ты поклонник военно-патриотических игр — всегда сможешь найти себя в нашей новой высокотехнологичной "Зарнице", - говорит председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" Григорий Гуров. Мультимедийный проект "Движения Первых" и РИА Новости также наглядно расскажет, почему активные дети могут расти только у активных родителей, и как сохранить и поддержать мотивацию ребенка к деятельности, направленной на улучшение жизни общества. "Чтобы дети были активными и открытыми новым возможностям — нужно самому быть таким человеком. Родители подают пример своим детям, формируют эталон поведения не в каких-то специально воссозданных педагогических условиях, а в каждодневной семейной реальности. Если мы хотим воспитать увлеченных и активных детей — мы, родители, сами должны быть увлеченными и активными. Не бояться пробовать, начинать что-то новое. Конечно, приемы и технологии вовлечения детей в деятельность в зависимости от возраста будут разными, но ключевой принцип неизменен — начинать нужно с себя", - считает кандидат филологических наук, педагог дополнительного образования, наставник парусной регаты СПБ, заместитель директора Морского федерального ресурсного центра дополнительного образования детей имени адмирала С. О. Макарова Михаил Зенкин. По мнению специалистов, единственно верный путь — поддерживать инициативу ребенка, позволять делать собственный выбор и мягко направлять его внимание. Именно такие подходы практикует корпус наставников "Движения Первых", среди которых и родительское сообщество. "Движение Первых" — это единая безопасная воспитательная среда для ребенка, где он может совершать ошибки, учиться преодолевать трудности, находить друзей и единомышленников — т. е. нарабатывать тот опыт, который поможет ему реализоваться как личности. Вне зависимости от того, какой проект выбирает для себя ребенок, мы стремимся, чтобы каждый из них приносил ему реальную пользу, пополнял багаж новыми практическими навыками для реальной жизни. И навыки здесь стоит рассматривать более широко, в том числе как профориентацию: сегодня ты юннат — а завтра эколог или учитель биологии, в этом году предложил свою инициативу в акселератор Первых "Высота" — а уже в следующем запустил свой первый бизнес. Сейчас мы строим масштабную систему первичных отделений в регионах, чтобы каждый ребенок в любой точке нашей страны мог в равной степени использовать потенциал Движения", - добавляет, в свою очередь, Гуров. Первый заместитель председателя правления организации Наталия Мандрова добавляет, что "Движение Первых" — это среда взросления ребенка, построенная на принципах педагогики наставничества. В ней ребенок в повседневной деятельности осваивает и совершенствует необходимые гражданские и социальные навыки "Огромный воспитательный потенциал "Движения Первых" заключается в сочетании, с одной стороны, лучших российских и мировых практик детских движений и результатов исследований современных экспертов и педагогов — с другой. Экосистему Движения мы вместе с детьми строим на принципе всесторонней поддержки их инициатив. Родители, наставники и педагоги в детско-взрослых коллективах призваны помогать подрастающему поколению в самореализации и создавать условия, в которых социально значимая деятельность молодежи будет способствовать становлению их личностей", - подчеркивает Мандрова.

https://ria.ru/20231102/konkurs-1907051808.html

https://ria.ru/20231026/laureat-1905515834.html

https://ria.ru/20230415/istoriya-1865526351.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, григорий гуров, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", дети, риа новости, общество