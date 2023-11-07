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Франция призвала в ООН к немедленному перемирию в Палестине
Франция призвала в ООН к немедленному перемирию в Палестине - РИА Новости, 07.11.2023
Франция призвала в ООН к немедленному перемирию в Палестине
Франция призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта и обеспечению гуманитарного доступа в сектор Газа, заявил журналистам... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T01:23
2023-11-07T01:23
2023-11-07T01:34
в мире
франция
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
николя де ривьер
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ООН, 7 ноя – РИА Новости. Франция призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта и обеспечению гуманитарного доступа в сектор Газа, заявил журналистам постпред Франции при ООН Николя де Ривьер."Франция призывает к немедленному гуманитарному перемирию, оно должно быть устойчивым. Оно абсолютно необходимо и должно привести к прекращению огня. Безопасный гуманитарный доступ в сектора Газа также должен быть открыт", – сказал де Ривьер.
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в мире, франция, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, николя де ривьер
В мире, Франция, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Николя Де Ривьер
Франция призвала в ООН к немедленному перемирию в Палестине
Постпред: Франция призвала к немедленному перемирию в Газе и доставке гумпомощи