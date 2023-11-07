https://ria.ru/20231107/prizyv-1907797849.html

Франция призвала в ООН к немедленному перемирию в Палестине

Франция призвала в ООН к немедленному перемирию в Палестине - РИА Новости, 07.11.2023

Франция призвала в ООН к немедленному перемирию в Палестине

Франция призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта и обеспечению гуманитарного доступа в сектор Газа, заявил журналистам... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T01:23

2023-11-07T01:23

2023-11-07T01:34

в мире

франция

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

николя де ривьер

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ООН, 7 ноя – РИА Новости. Франция призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта и обеспечению гуманитарного доступа в сектор Газа, заявил журналистам постпред Франции при ООН Николя де Ривьер."Франция призывает к немедленному гуманитарному перемирию, оно должно быть устойчивым. Оно абсолютно необходимо и должно привести к прекращению огня. Безопасный гуманитарный доступ в сектора Газа также должен быть открыт", – сказал де Ривьер.

https://ria.ru/20231107/izrail-1907795930.html

франция

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2023

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в мире, франция, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, николя де ривьер