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Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России - РИА Новости, 07.11.2023
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04:12 07.11.2023 (обновлено: 04:57 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/prisyaga-1907803987.html
Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России
Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России - РИА Новости, 07.11.2023
Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России
Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России, передает... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T04:12
2023-11-07T04:57
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России, передает корреспондент РИА Новости.Батальон Богдана Хмельницкого поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" в конце октября. О начале его формирования из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России, стало известно в феврале."Торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество", — произнес каждый из бойцов.Как ранее сообщал РИА Новости командир батальона Андрей Тищенко, после присяги бойцы отправятся на передовую, а до этого они прошли через учебный центр "Каскада". Бойцы также выезжали на полигон, проводили стрельбы и другие занятия. При этом сами бывшие украинские военнослужащие считают, что отправляются воевать за освобождение своей страны от власти Владимира Зеленского, а русских признают единым со своим народом. "Мы давали присягу уже один раз украинскому народу, но мы не предали украинский народ, украинский народ сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима. Мы даем присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ — мы всегда остаемся вместе с ними, потому что мы братья. Украинский народ с российским — они как одно целое, у нас нет никаких различий: у нас одна вера, у нас одни традиции. Украинский и русский народы — это один народ", — рассказал агентству военнослужащий батальона имени Богдана Хмельницкого ОБТФ "Каскад", бывший боец ВСУ Владислав Коваленко.Командир батальона ранее отмечал в беседе с РИА Новости, что критерии отбора в ОБТФ — моральное и физическое состояние, кроме того, каждого украинского бойца проверяют, не совершал ли он военных или уголовных преступлений. Тищенко также говорил, что контракты с добровольцами заключат на общих условиях.
https://ria.ru/20231104/spetsoperatsiya-1907385140.html
https://ria.ru/20230915/dobrovoltsy-1896513030.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России

Бойцы первого батальона из бывших солдат ВСУ поступили на службу в ОБТФ "Каскад"

© РИА НовостиБойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России
Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости
Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 ноя РИА Новости. Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России, передает корреспондент РИА Новости.
Батальон Богдана Хмельницкого поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" в конце октября. О начале его формирования из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России, стало известно в феврале.
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"Торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество", — произнес каждый из бойцов.
Как ранее сообщал РИА Новости командир батальона Андрей Тищенко, после присяги бойцы отправятся на передовую, а до этого они прошли через учебный центр "Каскада". Бойцы также выезжали на полигон, проводили стрельбы и другие занятия. При этом сами бывшие украинские военнослужащие считают, что отправляются воевать за освобождение своей страны от власти Владимира Зеленского, а русских признают единым со своим народом.
«
"Мы давали присягу уже один раз украинскому народу, но мы не предали украинский народ, украинский народ сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима. Мы даем присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ — мы всегда остаемся вместе с ними, потому что мы братья. Украинский народ с российским — они как одно целое, у нас нет никаких различий: у нас одна вера, у нас одни традиции. Украинский и русский народы — это один народ", — рассказал агентству военнослужащий батальона имени Богдана Хмельницкого ОБТФ "Каскад", бывший боец ВСУ Владислав Коваленко.
Командир батальона ранее отмечал в беседе с РИА Новости, что критерии отбора в ОБТФ — моральное и физическое состояние, кроме того, каждого украинского бойца проверяют, не совершал ли он военных или уголовных преступлений. Тищенко также говорил, что контракты с добровольцами заключат на общих условиях.
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