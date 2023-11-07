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В Уссурийске неизвестные обстреляли внедорожник
В Уссурийске неизвестные обстреляли внедорожник - РИА Новости, 07.11.2023
В Уссурийске неизвестные обстреляли внедорожник
Молодой мужчина погиб при обстреле неизвестными автомобиля Land Cruiser в приморском Уссурийске, возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщает СУ СК РФ... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T04:21
2023-11-07T04:21
2023-11-07T04:21
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Молодой мужчина погиб при обстреле неизвестными автомобиля Land Cruiser в приморском Уссурийске, возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю. "Шестого ноября 2023 года возле магазина на Владивостокском шоссе в городе Уссурийске неизвестный произвел выстрелы в 29-летнего водителя автомобиля Land Cruiser, в результате последний скончался от полученных ранений", - сообщил представитель СК РФ по Приморскому краю. Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На месте происшествия проведен осмотр, назначены судебные экспертизы, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к преступлению, уточнили в следственном управлении.
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происшествия, россия, уссурийск, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Уссурийск, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Уссурийске неизвестные обстреляли внедорожник
СК: в Уссурийске неизвестные обстреляли внедорожник, водитель погиб
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Молодой мужчина погиб при обстреле неизвестными автомобиля Land Cruiser в приморском Уссурийске, возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.
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"Шестого ноября 2023 года возле магазина на Владивостокском шоссе в городе Уссурийске неизвестный произвел выстрелы в 29-летнего водителя автомобиля Land Cruiser, в результате последний скончался от полученных ранений", - сообщил представитель СК РФ по Приморскому краю.
Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
На месте происшествия проведен осмотр, назначены судебные экспертизы, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к преступлению, уточнили в следственном управлении.
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