https://ria.ru/20231107/prestuplenie-1907804517.html

В Уссурийске неизвестные обстреляли внедорожник

В Уссурийске неизвестные обстреляли внедорожник - РИА Новости, 07.11.2023

В Уссурийске неизвестные обстреляли внедорожник

Молодой мужчина погиб при обстреле неизвестными автомобиля Land Cruiser в приморском Уссурийске, возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщает СУ СК РФ... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T04:21

2023-11-07T04:21

2023-11-07T04:21

происшествия

россия

уссурийск

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Молодой мужчина погиб при обстреле неизвестными автомобиля Land Cruiser в приморском Уссурийске, возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю. "Шестого ноября 2023 года возле магазина на Владивостокском шоссе в городе Уссурийске неизвестный произвел выстрелы в 29-летнего водителя автомобиля Land Cruiser, в результате последний скончался от полученных ранений", - сообщил представитель СК РФ по Приморскому краю. Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На месте происшествия проведен осмотр, назначены судебные экспертизы, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к преступлению, уточнили в следственном управлении.

https://ria.ru/20231106/sk-1907677478.html

россия

уссурийск

приморский край

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происшествия, россия, уссурийск, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)