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Стал известен обладатель Гонкуровской премии 2023 года - РИА Новости, 07.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:22 07.11.2023 (обновлено: 16:27 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/premiya-1907948434.html
Стал известен обладатель Гонкуровской премии 2023 года
Стал известен обладатель Гонкуровской премии 2023 года - РИА Новости, 07.11.2023
Стал известен обладатель Гонкуровской премии 2023 года
Гонкуровскую премию 2023 года получил французский писатель Жан-Батист Андреа, сообщает BFMTV. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:22
2023-11-07T16:27
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ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Гонкуровскую премию 2023 года получил французский писатель Жан-Батист Андреа, сообщает BFMTV. Церемония объявления результатов самой престижной во Франции награды в области литературы традиционно проходила в парижском ресторане "Друан" (Drouant), трансляцию вел телеканал BFMTV. Награду писателю вручили за роман "Приглядывать за ней" (Veiller sur elle), в котором описана история любви на фоне событий в фашистской Италии. 52-летний французский режиссёр, сценарист и писатель Андреа занялся литературой лишь в возрасте 46 лет. Его предыдущие романы "Моя королева" и "Дьяволы и святые" также отмечены различными наградами. В мире кино он известен как автор картин "Тупик" и "Полный облом". За награду в этом году также боролись писатели Эрик Рейнхардт, Гаспар Кёниг и Неж Синно. В прошлом году престижная награда досталась французской писательнице Брижит Жиро за роман "Жить быстро" (Vivre vite). Гонкуровская премия уже более ста лет вручается за лучший роман на французском языке. Она носит имя французских классиков братьев Гонкур - Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо. Младший из них, Эдмон, завещал свое состояние литературной академии, которая стала называться Гонкуровской и учредила ежегодную одноименную премию.
https://ria.ru/20231005/premiya-1900679075.html
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франция, литература, новости культуры
Культура, Франция, Литература, Новости культуры
Стал известен обладатель Гонкуровской премии 2023 года

Французский писатель Жан-Батист Андреа стал лауреатом Гонкуровской премии 2023 г

© AFP 2023 / BERTRAND GUAYФранцузский писатель Жан-Батист Андреа
Французский писатель Жан-Батист Андреа - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AFP 2023 / BERTRAND GUAY
Французский писатель Жан-Батист Андреа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Гонкуровскую премию 2023 года получил французский писатель Жан-Батист Андреа, сообщает BFMTV.
Церемония объявления результатов самой престижной во Франции награды в области литературы традиционно проходила в парижском ресторане "Друан" (Drouant), трансляцию вел телеканал BFMTV.
Награду писателю вручили за роман "Приглядывать за ней" (Veiller sur elle), в котором описана история любви на фоне событий в фашистской Италии.
52-летний французский режиссёр, сценарист и писатель Андреа занялся литературой лишь в возрасте 46 лет. Его предыдущие романы "Моя королева" и "Дьяволы и святые" также отмечены различными наградами. В мире кино он известен как автор картин "Тупик" и "Полный облом".
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За награду в этом году также боролись писатели Эрик Рейнхардт, Гаспар Кёниг и Неж Синно.
В прошлом году престижная награда досталась французской писательнице Брижит Жиро за роман "Жить быстро" (Vivre vite).
Гонкуровская премия уже более ста лет вручается за лучший роман на французском языке. Она носит имя французских классиков братьев Гонкур - Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо. Младший из них, Эдмон, завещал свое состояние литературной академии, которая стала называться Гонкуровской и учредила ежегодную одноименную премию.
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