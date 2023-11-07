https://ria.ru/20231107/premiya-1907948434.html
Стал известен обладатель Гонкуровской премии 2023 года
Стал известен обладатель Гонкуровской премии 2023 года - РИА Новости, 07.11.2023
Стал известен обладатель Гонкуровской премии 2023 года
Гонкуровскую премию 2023 года получил французский писатель Жан-Батист Андреа, сообщает BFMTV. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:22
2023-11-07T16:22
2023-11-07T16:27
культура
франция
литература
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907947680_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd3a7b5f0fed23957b9cc99ed3fbf64f.jpg
ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Гонкуровскую премию 2023 года получил французский писатель Жан-Батист Андреа, сообщает BFMTV. Церемония объявления результатов самой престижной во Франции награды в области литературы традиционно проходила в парижском ресторане "Друан" (Drouant), трансляцию вел телеканал BFMTV. Награду писателю вручили за роман "Приглядывать за ней" (Veiller sur elle), в котором описана история любви на фоне событий в фашистской Италии. 52-летний французский режиссёр, сценарист и писатель Андреа занялся литературой лишь в возрасте 46 лет. Его предыдущие романы "Моя королева" и "Дьяволы и святые" также отмечены различными наградами. В мире кино он известен как автор картин "Тупик" и "Полный облом". За награду в этом году также боролись писатели Эрик Рейнхардт, Гаспар Кёниг и Неж Синно. В прошлом году престижная награда досталась французской писательнице Брижит Жиро за роман "Жить быстро" (Vivre vite). Гонкуровская премия уже более ста лет вручается за лучший роман на французском языке. Она носит имя французских классиков братьев Гонкур - Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо. Младший из них, Эдмон, завещал свое состояние литературной академии, которая стала называться Гонкуровской и учредила ежегодную одноименную премию.
https://ria.ru/20231005/premiya-1900679075.html
https://ria.ru/20230812/knigi-1889694958.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907947680_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_4c1322d1db1796961e72a75037b7cea6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, литература, новости культуры
Культура, Франция, Литература, Новости культуры
Стал известен обладатель Гонкуровской премии 2023 года
Французский писатель Жан-Батист Андреа стал лауреатом Гонкуровской премии 2023 г
ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости.
Гонкуровскую премию 2023 года получил французский писатель Жан-Батист Андреа, сообщает BFMTV
.
Церемония объявления результатов самой престижной во Франции
награды в области литературы традиционно проходила в парижском ресторане "Друан" (Drouant), трансляцию вел телеканал BFMTV.
Награду писателю вручили за роман "Приглядывать за ней" (Veiller sur elle), в котором описана история любви на фоне событий в фашистской Италии
.
52-летний французский режиссёр, сценарист и писатель Андреа занялся литературой лишь в возрасте 46 лет. Его предыдущие романы "Моя королева" и "Дьяволы и святые" также отмечены различными наградами. В мире кино он известен как автор картин "Тупик" и "Полный облом".
Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому писателю Юну Фоссе
За награду в этом году также боролись писатели Эрик Рейнхардт, Гаспар Кёниг и Неж Синно.
В прошлом году престижная награда досталась французской писательнице Брижит Жиро за роман "Жить быстро" (Vivre vite).
Гонкуровская премия уже более ста лет вручается за лучший роман на французском языке. Она носит имя французских классиков братьев Гонкур - Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо. Младший из них, Эдмон, завещал свое состояние литературной академии, которая стала называться Гонкуровской и учредила ежегодную одноименную премию.
В Британии из школьной программы убирают недостаточно толерантные книги