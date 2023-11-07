https://ria.ru/20231107/premiya-1907948434.html

Стал известен обладатель Гонкуровской премии 2023 года

Стал известен обладатель Гонкуровской премии 2023 года - РИА Новости, 07.11.2023

Стал известен обладатель Гонкуровской премии 2023 года

Гонкуровскую премию 2023 года получил французский писатель Жан-Батист Андреа, сообщает BFMTV. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:22

2023-11-07T16:22

2023-11-07T16:27

культура

франция

литература

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ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Гонкуровскую премию 2023 года получил французский писатель Жан-Батист Андреа, сообщает BFMTV. Церемония объявления результатов самой престижной во Франции награды в области литературы традиционно проходила в парижском ресторане "Друан" (Drouant), трансляцию вел телеканал BFMTV. Награду писателю вручили за роман "Приглядывать за ней" (Veiller sur elle), в котором описана история любви на фоне событий в фашистской Италии. 52-летний французский режиссёр, сценарист и писатель Андреа занялся литературой лишь в возрасте 46 лет. Его предыдущие романы "Моя королева" и "Дьяволы и святые" также отмечены различными наградами. В мире кино он известен как автор картин "Тупик" и "Полный облом". За награду в этом году также боролись писатели Эрик Рейнхардт, Гаспар Кёниг и Неж Синно. В прошлом году престижная награда досталась французской писательнице Брижит Жиро за роман "Жить быстро" (Vivre vite). Гонкуровская премия уже более ста лет вручается за лучший роман на французском языке. Она носит имя французских классиков братьев Гонкур - Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо. Младший из них, Эдмон, завещал свое состояние литературной академии, которая стала называться Гонкуровской и учредила ежегодную одноименную премию.

https://ria.ru/20231005/premiya-1900679075.html

https://ria.ru/20230812/knigi-1889694958.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

франция, литература, новости культуры