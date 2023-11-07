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Калининградские спасатели вынесли цыплят из пожара

Калининградские спасатели вынесли цыплят из пожара - РИА Новости, 07.11.2023

Калининградские спасатели вынесли цыплят из пожара

Калининградские спасатели помогли вынести цыплят из задымленного птичника во время возгорания на птицефабрике ООО "Балтптицепром", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T20:28

2023-11-07T20:28

2023-11-07T21:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЛИНИНГРАД, 7 ноя — РИА Новости. Калининградские спасатели помогли вынести цыплят из задымленного птичника во время возгорания на птицефабрике ООО "Балтптицепром", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС."Птицы как слоеный пирог в этих поддонах располагались. А дым ведь идет кверху. В самых верхних лотках которые были — погибли. Наши ребята помогали сотрудникам птицефабрики выносить, потому что там какое-то невероятное количество этих птиц, выносить их на свежий воздух", — рассказали в ведомстве.Сообщение о возгорании кровли в помещении птичника поступило в 15:40 (16:40 мск). Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Пожарным удалось отстоять здание и большую часть кровли и ликвидировать открытое горение.Всего в тушении пожара задействовали 19 человек личного состава и шесть единиц спецтехники. Пожарные продолжают проливать сгоревшие конструкции. Размер ущерба и подробности происшествия уточняются.

https://ria.ru/20230530/kot-1875037041.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)