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Калининградские спасатели вынесли цыплят из пожара
Калининградские спасатели вынесли цыплят из пожара - РИА Новости, 07.11.2023
Калининградские спасатели вынесли цыплят из пожара
Калининградские спасатели помогли вынести цыплят из задымленного птичника во время возгорания на птицефабрике ООО "Балтптицепром", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T20:28
2023-11-07T20:28
2023-11-07T21:00
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КАЛИНИНГРАД, 7 ноя — РИА Новости. Калининградские спасатели помогли вынести цыплят из задымленного птичника во время возгорания на птицефабрике ООО "Балтптицепром", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС."Птицы как слоеный пирог в этих поддонах располагались. А дым ведь идет кверху. В самых верхних лотках которые были — погибли. Наши ребята помогали сотрудникам птицефабрики выносить, потому что там какое-то невероятное количество этих птиц, выносить их на свежий воздух", — рассказали в ведомстве.Сообщение о возгорании кровли в помещении птичника поступило в 15:40 (16:40 мск). Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Пожарным удалось отстоять здание и большую часть кровли и ликвидировать открытое горение.Всего в тушении пожара задействовали 19 человек личного состава и шесть единиц спецтехники. Пожарные продолжают проливать сгоревшие конструкции. Размер ущерба и подробности происшествия уточняются.
https://ria.ru/20230530/kot-1875037041.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Калининградские спасатели вынесли цыплят из пожара
МЧС: калининградские спасатели вынесли цыплят из пожара на птицефабрике