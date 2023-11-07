https://ria.ru/20231107/pozhar-1907922981.html

В Ростове-на-Дону пожар может перекинуться на соседнее здание

В Ростове-на-Дону пожар может перекинуться на соседнее здание - РИА Новости, 07.11.2023

В Ростове-на-Дону пожар может перекинуться на соседнее здание

Угроза распространения огня есть в центре Ростова-на-Дону, где горит двухэтажное здание, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:28

2023-11-07T15:28

2023-11-07T15:28

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Угроза распространения огня есть в центре Ростова-на-Дону, где горит двухэтажное здание, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области. Сигнал о пожаре по улице Темерницкая, 83 в историческом центре Ростова-на-Дону поступил дежурному в 14.26 мск вторника. Горит кровля двухэтажного здания, проводится эвакуация. "В 14.49 пожару присвоен второй ранг. Плотная застройка, есть угроза распространения огня на соседнее здание", - сказал представитель ведомства. Согласно открытым данным, в доме находится гостиница, салон красоты, барбершоп, кальян-бар, турагентство и несколько пунктов выдачи. Двухэтажное здание было построено в 1879 году, имеет деревянные перекрытия и несущие стены из кирпича, следует из информации сервиса "Дом.МинЖКХ".

https://ria.ru/20231107/pozhar-1907830744.html

ростов-на-дону

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область