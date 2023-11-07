Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону пожар может перекинуться на соседнее здание - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/pozhar-1907922981.html
В Ростове-на-Дону пожар может перекинуться на соседнее здание
В Ростове-на-Дону пожар может перекинуться на соседнее здание - РИА Новости, 07.11.2023
В Ростове-на-Дону пожар может перекинуться на соседнее здание
Угроза распространения огня есть в центре Ростова-на-Дону, где горит двухэтажное здание, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:28
2023-11-07T15:28
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Угроза распространения огня есть в центре Ростова-на-Дону, где горит двухэтажное здание, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области. Сигнал о пожаре по улице Темерницкая, 83 в историческом центре Ростова-на-Дону поступил дежурному в 14.26 мск вторника. Горит кровля двухэтажного здания, проводится эвакуация. "В 14.49 пожару присвоен второй ранг. Плотная застройка, есть угроза распространения огня на соседнее здание", - сказал представитель ведомства. Согласно открытым данным, в доме находится гостиница, салон красоты, барбершоп, кальян-бар, турагентство и несколько пунктов выдачи. Двухэтажное здание было построено в 1879 году, имеет деревянные перекрытия и несущие стены из кирпича, следует из информации сервиса "Дом.МинЖКХ".
https://ria.ru/20231107/pozhar-1907830744.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
В Ростове-на-Дону пожар может перекинуться на соседнее здание

МЧС: в Ростове-на-Дону пожар может перекинуться на соседнее здание

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Угроза распространения огня есть в центре Ростова-на-Дону, где горит двухэтажное здание, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.
Сигнал о пожаре по улице Темерницкая, 83 в историческом центре Ростова-на-Дону поступил дежурному в 14.26 мск вторника. Горит кровля двухэтажного здания, проводится эвакуация.
Пожар в ТЦ Гвоздь в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Уголовное дело возбудили из-за пожара в ТЦ в Улан-Удэ
Вчера, 10:22
"В 14.49 пожару присвоен второй ранг. Плотная застройка, есть угроза распространения огня на соседнее здание", - сказал представитель ведомства.
Согласно открытым данным, в доме находится гостиница, салон красоты, барбершоп, кальян-бар, турагентство и несколько пунктов выдачи. Двухэтажное здание было построено в 1879 году, имеет деревянные перекрытия и несущие стены из кирпича, следует из информации сервиса "Дом.МинЖКХ".
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала