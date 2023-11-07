https://ria.ru/20231107/pomosch-1908038363.html

Демократы в сенате США заблокировали пакет помощи Израилю без Украины

Демократы в сенате США заблокировали пакет помощи Израилю без Украины - РИА Новости, 07.11.2023

Демократы в сенате США заблокировали пакет помощи Израилю без Украины

Представители Демократической партии в сенате США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины, передает агентство Reuters. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T22:52

2023-11-07T22:52

2023-11-07T23:25

в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Представители Демократической партии в сенате США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины, передает агентство Reuters."Демократы заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта об оказании экстренной помощи Израилю, который на прошлой неделе прошел палату представителей, но не предусматривает помощи Украине", — говорится в сообщении.Уточняется, что демократы высказались против принятия документа, отметив, что выступают за предоставление помощи не только Израилю, но и Украине.Сенаторы заявили, что готовят свой законопроект о дополнительном финансировании и надеются представить его уже на этой неделе, сообщается в статье.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден пообещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.Тем не менее в конце октября группа республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но при этом не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.В минувшую пятницу палата представителей одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю в объеме примерно 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.

https://ria.ru/20231107/uslovie-1907950014.html

https://ria.ru/20231107/gaza-1907786075.html

израиль

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в мире, израиль, украина, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир зеленский, джо байден