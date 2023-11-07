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В Кирове нашли мужчин, напавших на девушку у подъезда - РИА Новости, 07.11.2023
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19:12 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/politsiya-1908002040.html
В Кирове нашли мужчин, напавших на девушку у подъезда
В Кирове нашли мужчин, напавших на девушку у подъезда - РИА Новости, 07.11.2023
В Кирове нашли мужчин, напавших на девушку у подъезда
Полицейские в Кирове разыскали двух мужчин, избивших девушку возле подъезда, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД России по Кировской области Сергей... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:12
2023-11-07T19:12
происшествия
киров
россия
кировская область
сергей баранцев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Полицейские в Кирове разыскали двух мужчин, избивших девушку возле подъезда, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев. "По сообщению граждан дежурной частью управления МВД России по городу Киров на место был направлен патрульный наряд. Двое мужчин были доставлены в отдел полиции. Привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. По факту нанесения побоев проводится проверка. По результатам будет принято решение о привлечении к ответственности", - сообщил Баранцев.
https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907922405.html
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происшествия, киров, россия, кировская область, сергей баранцев
Происшествия, Киров, Россия, Кировская область, Сергей Баранцев
В Кирове нашли мужчин, напавших на девушку у подъезда

МВД: в Кирове нашли мужчин, напавших на девушку у подъезда

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Полицейские в Кирове разыскали двух мужчин, избивших девушку возле подъезда, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев.
"По сообщению граждан дежурной частью управления МВД России по городу Киров на место был направлен патрульный наряд. Двое мужчин были доставлены в отдел полиции. Привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. По факту нанесения побоев проводится проверка. По результатам будет принято решение о привлечении к ответственности", - сообщил Баранцев.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Фигуранта дела об убийстве пожилой женщины под Воронежем взяли под стражу
Вчера, 15:25
 
ПроисшествияКировРоссияКировская областьСергей Баранцев
 
 
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