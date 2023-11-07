https://ria.ru/20231107/politsiya-1908002040.html

В Кирове нашли мужчин, напавших на девушку у подъезда

В Кирове нашли мужчин, напавших на девушку у подъезда - РИА Новости, 07.11.2023

В Кирове нашли мужчин, напавших на девушку у подъезда

Полицейские в Кирове разыскали двух мужчин, избивших девушку возле подъезда, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД России по Кировской области Сергей... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T19:12

2023-11-07T19:12

2023-11-07T19:12

происшествия

киров

россия

кировская область

сергей баранцев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Полицейские в Кирове разыскали двух мужчин, избивших девушку возле подъезда, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев. "По сообщению граждан дежурной частью управления МВД России по городу Киров на место был направлен патрульный наряд. Двое мужчин были доставлены в отдел полиции. Привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. По факту нанесения побоев проводится проверка. По результатам будет принято решение о привлечении к ответственности", - сообщил Баранцев.

https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907922405.html

киров

россия

кировская область

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происшествия, киров, россия, кировская область, сергей баранцев