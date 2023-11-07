https://ria.ru/20231107/poezd-1907903940.html

РЖД показали в Москве поезд Деда Мороза

РЖД показали в Москве поезд Деда Мороза - РИА Новости, 07.11.2023

РЖД показали в Москве поезд Деда Мороза

РЖД во вторник показали в Москве поезд Деда Мороза, который 11 ноября отправится из Великого Устюга, проедет по городам России и сделает остановки примерно в 80 РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:32

2023-11-07T14:32

2023-11-07T16:15

общество

дед мороз

ржд

культура

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. РЖД во вторник показали в Москве поезд Деда Мороза, который 11 ноября отправится из Великого Устюга, проедет по городам России и сделает остановки примерно в 80 из них, а 13 января вернется в Великий Устюг, передает корреспондент РИА Новости. Поезд Деда Мороза – это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. Первый раз состав отправился в путь в 2021 году. РЖД, увидев его популярность у детей и взрослых, с 2022 года стали запускать поезд Деда Мороза каждый год. Погода на столичном Киевском вокзале во вторник пока не новогодняя. Снега еще нет. Пассажиры бегут по своим делам. И среди этой обыденной суеты стоит сказочный поезд Деда Мороза. На минутку хочется протереть глаза, потому что до Нового года еще почти 2 месяца: откуда здесь это чудо? Но поезд настоящий, убедился корреспондент РИА Новости. Внутри состава празднично оформленные резиденция и приемная Деда Мороза, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр для представлений. Есть в поезде лавка с северными сувенирами, буфет и ресторан для проведения чаепитий. Пассажиры поезда – сам Дед Мороз и его сказочная команда. Для них в составе есть спальные вагоны. Волшебникам тоже надо отдыхать. Маршрут поезда определяется ежегодно. Как заметил корреспондент РИА Новости на схеме, в этом году он побывает с праздничной программой в 65 городах, но, кроме этого, сделает остановки еще более чем в 15 городах с короткой программой. Уточняется, что полный маршрут, расписание сеансов и билеты для посещения передвижной резиденции Деда Мороза и кукольного театра будут на сайте РЖД. Там, где состав делает большую остановку, посетителей вокзалов ждет праздничная программа с участием Деда Мороза. Работают сувенирная лавка и кафе.

https://ria.ru/20231017/sneg-1903363391.html

https://ria.ru/20231031/ustyug-1906348955.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, дед мороз, ржд