https://ria.ru/20231107/poezd-1907903940.html
РЖД показали в Москве поезд Деда Мороза
РЖД показали в Москве поезд Деда Мороза - РИА Новости, 07.11.2023
РЖД показали в Москве поезд Деда Мороза
РЖД во вторник показали в Москве поезд Деда Мороза, который 11 ноября отправится из Великого Устюга, проедет по городам России и сделает остановки примерно в 80 РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:32
2023-11-07T14:32
2023-11-07T16:15
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. РЖД во вторник показали в Москве поезд Деда Мороза, который 11 ноября отправится из Великого Устюга, проедет по городам России и сделает остановки примерно в 80 из них, а 13 января вернется в Великий Устюг, передает корреспондент РИА Новости. Поезд Деда Мороза – это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. Первый раз состав отправился в путь в 2021 году. РЖД, увидев его популярность у детей и взрослых, с 2022 года стали запускать поезд Деда Мороза каждый год. Погода на столичном Киевском вокзале во вторник пока не новогодняя. Снега еще нет. Пассажиры бегут по своим делам. И среди этой обыденной суеты стоит сказочный поезд Деда Мороза. На минутку хочется протереть глаза, потому что до Нового года еще почти 2 месяца: откуда здесь это чудо? Но поезд настоящий, убедился корреспондент РИА Новости. Внутри состава празднично оформленные резиденция и приемная Деда Мороза, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр для представлений. Есть в поезде лавка с северными сувенирами, буфет и ресторан для проведения чаепитий. Пассажиры поезда – сам Дед Мороз и его сказочная команда. Для них в составе есть спальные вагоны. Волшебникам тоже надо отдыхать. Маршрут поезда определяется ежегодно. Как заметил корреспондент РИА Новости на схеме, в этом году он побывает с праздничной программой в 65 городах, но, кроме этого, сделает остановки еще более чем в 15 городах с короткой программой. Уточняется, что полный маршрут, расписание сеансов и билеты для посещения передвижной резиденции Деда Мороза и кукольного театра будут на сайте РЖД. Там, где состав делает большую остановку, посетителей вокзалов ждет праздничная программа с участием Деда Мороза. Работают сувенирная лавка и кафе.
https://ria.ru/20231017/sneg-1903363391.html
https://ria.ru/20231031/ustyug-1906348955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дед мороз, ржд
Общество, Дед Мороз, РЖД, Культура
РЖД показали в Москве поезд Деда Мороза
РЖД показали на Киевском вокзале в Москве поезд Деда Мороза
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. РЖД во вторник показали в Москве поезд Деда Мороза, который 11 ноября отправится из Великого Устюга, проедет по городам России и сделает остановки примерно в 80 из них, а 13 января вернется в Великий Устюг, передает корреспондент РИА Новости.
Поезд Деда Мороза – это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. Первый раз состав отправился в путь в 2021 году. РЖД, увидев его популярность у детей и взрослых, с 2022 года стали запускать поезд Деда Мороза каждый год.
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Погода на столичном Киевском вокзале во вторник пока не новогодняя. Снега еще нет. Пассажиры бегут по своим делам. И среди этой обыденной суеты стоит сказочный поезд Деда Мороза. На минутку хочется протереть глаза, потому что до Нового года еще почти 2 месяца: откуда здесь это чудо? Но поезд настоящий, убедился корреспондент РИА Новости. Внутри состава празднично оформленные резиденция и приемная Деда Мороза, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр для представлений. Есть в поезде лавка с северными сувенирами, буфет и ресторан для проведения чаепитий. Пассажиры поезда – сам Дед Мороз и его сказочная команда. Для них в составе есть спальные вагоны. Волшебникам тоже надо отдыхать.
Маршрут поезда определяется ежегодно. Как заметил корреспондент РИА Новости на схеме, в этом году он побывает с праздничной программой в 65 городах, но, кроме этого, сделает остановки еще более чем в 15 городах с короткой программой. Уточняется, что полный маршрут, расписание сеансов и билеты для посещения передвижной резиденции Деда Мороза и кукольного театра будут на сайте РЖД
.
Там, где состав делает большую остановку, посетителей вокзалов ждет праздничная программа с участием Деда Мороза. Работают сувенирная лавка и кафе.
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