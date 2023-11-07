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В Ростовской области мужчина пытался поджечь военкомат, сообщил источник - РИА Новости, 07.11.2023
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09:19 07.11.2023 (обновлено: 09:20 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/podzhog-1907819712.html
В Ростовской области мужчина пытался поджечь военкомат, сообщил источник
В Ростовской области мужчина пытался поджечь военкомат, сообщил источник - РИА Новости, 07.11.2023
В Ростовской области мужчина пытался поджечь военкомат, сообщил источник
Мужчина попытался поджечь военкомат в городе Морозовск Ростовской области, забросав его коктейлями Молотова, его задержали, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T09:19
2023-11-07T09:20
происшествия
ростовская область
морозовск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Мужчина попытался поджечь военкомат в городе Морозовск Ростовской области, забросав его коктейлями Молотова, его задержали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По его словам, инцидент произошел в понедельник днем в городе Морозовске. "Мужчина подошел к зданию военкомата и начал кидать в него коктейли Молотова", - сказал собеседник агентства. Здание не загорелось. Источник уточнил, что, по предварительной информации, мужчина пошел поджигать военкомат "под предлогом того, что там (в здании военкомата) кто-то спрятался, а он может помочь поймать преступников". Полицейский, который дежурил в военкомате, задержал поджигателя. Теперь с ним работают правоохранители. В конце октября ЦОС ФСБ сообщил, что украинский агент, планировавший теракт в военкомате Твери, нейтрализован при попытке задержания, на месте изъяли самодельную бомбу и гранату. Ранее также СУСК РФ по Бурятии сообщило, что житель республики осужден на 13 лет колонии строгого режима за поджог военкомата в селе Мухоршибирь в октябре 2022 года.
https://ria.ru/20230825/podzhogi-1892145709.html
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
ростовская область
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происшествия, ростовская область, морозовск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ростовская область, Морозовск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ростовской области мужчина пытался поджечь военкомат, сообщил источник

Мужчина забросал коктейлями Молотова военкомат в Морозовске в Ростовской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Мужчина попытался поджечь военкомат в городе Морозовск Ростовской области, забросав его коктейлями Молотова, его задержали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По его словам, инцидент произошел в понедельник днем в городе Морозовске.
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"Мужчина подошел к зданию военкомата и начал кидать в него коктейли Молотова", - сказал собеседник агентства. Здание не загорелось.
Источник уточнил, что, по предварительной информации, мужчина пошел поджигать военкомат "под предлогом того, что там (в здании военкомата) кто-то спрятался, а он может помочь поймать преступников".
Полицейский, который дежурил в военкомате, задержал поджигателя. Теперь с ним работают правоохранители.
В конце октября ЦОС ФСБ сообщил, что украинский агент, планировавший теракт в военкомате Твери, нейтрализован при попытке задержания, на месте изъяли самодельную бомбу и гранату. Ранее также СУСК РФ по Бурятии сообщило, что житель республики осужден на 13 лет колонии строгого режима за поджог военкомата в селе Мухоршибирь в октябре 2022 года.
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ПроисшествияРостовская областьМорозовскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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