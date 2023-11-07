https://ria.ru/20231107/podzhog-1907819712.html
В Ростовской области мужчина пытался поджечь военкомат, сообщил источник
В Ростовской области мужчина пытался поджечь военкомат, сообщил источник - РИА Новости, 07.11.2023
В Ростовской области мужчина пытался поджечь военкомат, сообщил источник
Мужчина попытался поджечь военкомат в городе Морозовск Ростовской области, забросав его коктейлями Молотова, его задержали, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T09:19
2023-11-07T09:19
2023-11-07T09:20
происшествия
ростовская область
морозовск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Мужчина попытался поджечь военкомат в городе Морозовск Ростовской области, забросав его коктейлями Молотова, его задержали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По его словам, инцидент произошел в понедельник днем в городе Морозовске. "Мужчина подошел к зданию военкомата и начал кидать в него коктейли Молотова", - сказал собеседник агентства. Здание не загорелось. Источник уточнил, что, по предварительной информации, мужчина пошел поджигать военкомат "под предлогом того, что там (в здании военкомата) кто-то спрятался, а он может помочь поймать преступников". Полицейский, который дежурил в военкомате, задержал поджигателя. Теперь с ним работают правоохранители. В конце октября ЦОС ФСБ сообщил, что украинский агент, планировавший теракт в военкомате Твери, нейтрализован при попытке задержания, на месте изъяли самодельную бомбу и гранату. Ранее также СУСК РФ по Бурятии сообщило, что житель республики осужден на 13 лет колонии строгого режима за поджог военкомата в селе Мухоршибирь в октябре 2022 года.
https://ria.ru/20230825/podzhogi-1892145709.html
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
ростовская область
морозовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, морозовск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ростовская область, Морозовск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ростовской области мужчина пытался поджечь военкомат, сообщил источник
Мужчина забросал коктейлями Молотова военкомат в Морозовске в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Мужчина попытался поджечь военкомат в городе Морозовск Ростовской области, забросав его коктейлями Молотова, его задержали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По его словам, инцидент произошел в понедельник днем в городе Морозовске.
ФСБ выяснила, кто стоит за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД
"Мужчина подошел к зданию военкомата и начал кидать в него коктейли Молотова", - сказал собеседник агентства. Здание не загорелось.
Источник уточнил, что, по предварительной информации, мужчина пошел поджигать военкомат "под предлогом того, что там (в здании военкомата) кто-то спрятался, а он может помочь поймать преступников".
Полицейский, который дежурил в военкомате, задержал поджигателя. Теперь с ним работают правоохранители.
В конце октября ЦОС ФСБ
сообщил, что украинский агент, планировавший теракт в военкомате Твери
, нейтрализован при попытке задержания, на месте изъяли самодельную бомбу и гранату. Ранее также СУСК РФ
по Бурятии сообщило, что житель республики осужден на 13 лет колонии строгого режима за поджог военкомата в селе Мухоршибирь в октябре 2022 года.
"Уязвимое место есть у всех". Как россиян заставляют совершать теракты