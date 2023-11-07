https://ria.ru/20231107/podzhog-1907819712.html

В Ростовской области мужчина пытался поджечь военкомат, сообщил источник

В Ростовской области мужчина пытался поджечь военкомат, сообщил источник - РИА Новости, 07.11.2023

В Ростовской области мужчина пытался поджечь военкомат, сообщил источник

Мужчина попытался поджечь военкомат в городе Морозовск Ростовской области, забросав его коктейлями Молотова, его задержали, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T09:19

2023-11-07T09:19

2023-11-07T09:20

происшествия

ростовская область

морозовск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Мужчина попытался поджечь военкомат в городе Морозовск Ростовской области, забросав его коктейлями Молотова, его задержали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По его словам, инцидент произошел в понедельник днем в городе Морозовске. "Мужчина подошел к зданию военкомата и начал кидать в него коктейли Молотова", - сказал собеседник агентства. Здание не загорелось. Источник уточнил, что, по предварительной информации, мужчина пошел поджигать военкомат "под предлогом того, что там (в здании военкомата) кто-то спрятался, а он может помочь поймать преступников". Полицейский, который дежурил в военкомате, задержал поджигателя. Теперь с ним работают правоохранители. В конце октября ЦОС ФСБ сообщил, что украинский агент, планировавший теракт в военкомате Твери, нейтрализован при попытке задержания, на месте изъяли самодельную бомбу и гранату. Ранее также СУСК РФ по Бурятии сообщило, что житель республики осужден на 13 лет колонии строгого режима за поджог военкомата в селе Мухоршибирь в октябре 2022 года.

https://ria.ru/20230825/podzhogi-1892145709.html

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

ростовская область

морозовск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, морозовск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)