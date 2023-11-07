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Более 120 остановочных пунктов обустроили на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 07.11.2023
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Новости Подмосковья
 
17:13 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/podmoskove-1907960183.html
Более 120 остановочных пунктов обустроили на дорогах Подмосковья
Более 120 остановочных пунктов обустроили на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 07.11.2023
Более 120 остановочных пунктов обустроили на дорогах Подмосковья
На дорогах Московской области обустроили более 120 новых остановочных пунктов с начала текущего года, работа будет продолжена, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:13
2023-11-07T17:13
новости подмосковья
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На дорогах Московской области обустроили более 120 новых остановочных пунктов с начала текущего года, работа будет продолжена, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Данные работы в Московской области проводят в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". "Продолжаем повышать комфорт и безопасность пассажиров общественного транспорта — обустроили больше 120 новых остановочных пунктов, а более 60 из них оборудовали павильонами. Специалисты "Мосавтодора" продолжают работы по устройству еще порядка 70 остановочных пунктов в 30 городских округах", — сказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, которого цитирует пресс-служба. В ведомстве отметили, что в области обустраиваются павильоны двух видов: межгород и городской стандарт. Остановочные павильоны формата межгород устанавливают вне города. Их выполняют из перфорированной металлической панели и металлического каркаса. Павильоны этого типа установили, в том числе в Истре — вблизи поворота на поселок станции Холщевики и деревню Петрово, в Рузском округе — в деревне Новокурово и на улице Центральной в деревне Козлово, в Щелкове — у СНТ "Медвежьи Озера" и в Пушкинском округе — в деревне Якшино. В черте города обустраивают остановки типа городской стандарт. Их делают из металлического каркаса ударопрочного стекла, крыша защищает от солнца и осадков. Такие павильоны установили в Солнечногорске на улице Обуховской, в Долгопрудном - на проспекте Ракетостроителей и в Щелковском округе в деревне Гребнево на улице Шоссейной. Всего до конца 2023 года на подмосковной дорожной сети планируют обустроить свыше 250 остановочных пунктов.
https://ria.ru/20231107/podmoskove-1907945748.html
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московская область (подмосковье), истра, щелково, алексей гержик, мосавтодор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Щелково, Алексей Гержик, Мосавтодор

Более 120 остановочных пунктов обустроили на дорогах Подмосковья

CC BY 4.0 / Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (cropped) / Остановочный пункт на дороге в Подмосковье
Остановочный пункт на дороге в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
CC BY 4.0 / Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (cropped) /
Остановочный пункт на дороге в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На дорогах Московской области обустроили более 120 новых остановочных пунктов с начала текущего года, работа будет продолжена, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Данные работы в Московской области проводят в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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"Продолжаем повышать комфорт и безопасность пассажиров общественного транспорта — обустроили больше 120 новых остановочных пунктов, а более 60 из них оборудовали павильонами. Специалисты "Мосавтодора" продолжают работы по устройству еще порядка 70 остановочных пунктов в 30 городских округах", — сказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, которого цитирует пресс-служба.
В ведомстве отметили, что в области обустраиваются павильоны двух видов: межгород и городской стандарт. Остановочные павильоны формата межгород устанавливают вне города. Их выполняют из перфорированной металлической панели и металлического каркаса. Павильоны этого типа установили, в том числе в Истре — вблизи поворота на поселок станции Холщевики и деревню Петрово, в Рузском округе — в деревне Новокурово и на улице Центральной в деревне Козлово, в Щелкове — у СНТ "Медвежьи Озера" и в Пушкинском округе — в деревне Якшино.
В черте города обустраивают остановки типа городской стандарт. Их делают из металлического каркаса ударопрочного стекла, крыша защищает от солнца и осадков. Такие павильоны установили в Солнечногорске на улице Обуховской, в Долгопрудном - на проспекте Ракетостроителей и в Щелковском округе в деревне Гребнево на улице Шоссейной.
Всего до конца 2023 года на подмосковной дорожной сети планируют обустроить свыше 250 остановочных пунктов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИстраЩелковоАлексей ГержикМосавтодор
 
 
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