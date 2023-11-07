https://ria.ru/20231107/podmoskove-1907960183.html

Более 120 остановочных пунктов обустроили на дорогах Подмосковья

Более 120 остановочных пунктов обустроили на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 07.11.2023

Более 120 остановочных пунктов обустроили на дорогах Подмосковья

На дорогах Московской области обустроили более 120 новых остановочных пунктов с начала текущего года, работа будет продолжена, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:13

2023-11-07T17:13

2023-11-07T17:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

истра

щелково

алексей гержик

мосавтодор

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На дорогах Московской области обустроили более 120 новых остановочных пунктов с начала текущего года, работа будет продолжена, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Данные работы в Московской области проводят в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". "Продолжаем повышать комфорт и безопасность пассажиров общественного транспорта — обустроили больше 120 новых остановочных пунктов, а более 60 из них оборудовали павильонами. Специалисты "Мосавтодора" продолжают работы по устройству еще порядка 70 остановочных пунктов в 30 городских округах", — сказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, которого цитирует пресс-служба. В ведомстве отметили, что в области обустраиваются павильоны двух видов: межгород и городской стандарт. Остановочные павильоны формата межгород устанавливают вне города. Их выполняют из перфорированной металлической панели и металлического каркаса. Павильоны этого типа установили, в том числе в Истре — вблизи поворота на поселок станции Холщевики и деревню Петрово, в Рузском округе — в деревне Новокурово и на улице Центральной в деревне Козлово, в Щелкове — у СНТ "Медвежьи Озера" и в Пушкинском округе — в деревне Якшино. В черте города обустраивают остановки типа городской стандарт. Их делают из металлического каркаса ударопрочного стекла, крыша защищает от солнца и осадков. Такие павильоны установили в Солнечногорске на улице Обуховской, в Долгопрудном - на проспекте Ракетостроителей и в Щелковском округе в деревне Гребнево на улице Шоссейной. Всего до конца 2023 года на подмосковной дорожной сети планируют обустроить свыше 250 остановочных пунктов.

https://ria.ru/20231107/podmoskove-1907945748.html

московская область (подмосковье)

истра

щелково

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), истра, щелково, алексей гержик, мосавтодор