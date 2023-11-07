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СМИ узнали, зачем США направили на Ближний Восток атомную подлодку - РИА Новости, 07.11.2023
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14:49 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/podlodka-1907909735.html
СМИ узнали, зачем США направили на Ближний Восток атомную подлодку
СМИ узнали, зачем США направили на Ближний Восток атомную подлодку - РИА Новости, 07.11.2023
СМИ узнали, зачем США направили на Ближний Восток атомную подлодку
США направили атомную подлодку в регион Персидского залива для демонстрации возможностей по сдерживанию Ирана, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:49
2023-11-07T14:49
в мире
сша
иран
персидский залив
министерство обороны сша
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. США направили атомную подлодку в регион Персидского залива для демонстрации возможностей по сдерживанию Ирана, передает агентство Блумберг со ссылкой на официальных лиц в Пентагоне. "Пентагон развернул атомную подводную лодку "Флорида" в регионе Персидского залива на фоне того, как США демонстрируют силу для сдерживания Ирана", - говорится в сообщении агентства. В понедельник Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) сообщало, что субмарина США класса "Огайо" с ядерной силовой установкой и крылатыми ракетами Tomahawk прибыла на Ближний Восток. Ранее в апреле сообщалось, что подводная лодка "Фатех" военно-морских сил Ирана принудила атомную подлодку США "Флорида" подняться на поверхность в Ормузском проливе. В ВМС Ирана заявляли, что подлодке "Флорида" были сделаны необходимые предупреждения, на фоне чего она изменила курс, несмотря на заявления США об отсутствии субмарины в этом районе.
https://ria.ru/20231105/konflikt-1907637300.html
сша
иран
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в мире, сша, иран, персидский залив, министерство обороны сша
В мире, США, Иран, Персидский залив, Министерство обороны США
СМИ узнали, зачем США направили на Ближний Восток атомную подлодку

Bloomberg: США направили на Ближний Восток подлодку для сдерживания Ирана

© Public domain/U.S. Navy photo by General Dynamics Electric BoatАмериканская подводная лодка типа "Вирджиния"
Американская подводная лодка типа Вирджиния
© Public domain/U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat
Американская подводная лодка типа "Вирджиния". Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. США направили атомную подлодку в регион Персидского залива для демонстрации возможностей по сдерживанию Ирана, передает агентство Блумберг со ссылкой на официальных лиц в Пентагоне.
«
"Пентагон развернул атомную подводную лодку "Флорида" в регионе Персидского залива на фоне того, как США демонстрируют силу для сдерживания Ирана", - говорится в сообщении агентства.
В понедельник Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) сообщало, что субмарина США класса "Огайо" с ядерной силовой установкой и крылатыми ракетами Tomahawk прибыла на Ближний Восток.
Ранее в апреле сообщалось, что подводная лодка "Фатех" военно-морских сил Ирана принудила атомную подлодку США "Флорида" подняться на поверхность в Ормузском проливе. В ВМС Ирана заявляли, что подлодке "Флорида" были сделаны необходимые предупреждения, на фоне чего она изменила курс, несмотря на заявления США об отсутствии субмарины в этом районе.
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В миреСШАИранПерсидский заливМинистерство обороны США
 
 
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