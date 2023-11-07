Рейтинг@Mail.ru
В ХАМАС сообщили, что среди пленных нашли двух россиянок - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/plennye-1908003123.html
В ХАМАС сообщили, что среди пленных нашли двух россиянок
В ХАМАС сообщили, что среди пленных нашли двух россиянок - РИА Новости, 07.11.2023
В ХАМАС сообщили, что среди пленных нашли двух россиянок
Две россиянки обнаружены ХАМАС среди пленных палестинского движения, но из-за продолжающегося конфликта и без прекращения огня со стороны Израиля передать их... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:18
2023-11-07T19:18
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_755c2a53c3a849105bfca5a492d68033.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Две россиянки обнаружены ХАМАС среди пленных палестинского движения, но из-за продолжающегося конфликта и без прекращения огня со стороны Израиля передать их пока не удается, сообщил член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью Би-би-си.Как рассказал член политбюро в интервью британскому телевидению, члены движения "искали и нашли двух пленных женщин" из России. Отмечается, во время визита членов движения ХАМАС в Москву обсуждалась судьба восьми человек с российским гражданством, которые были взяты в плен."Мы их освободим, но необходимо остановить боевые действия", - сказал Марзук о заложниках.По его словам, ХАМАС сможет передать россиянок и других пленных в руки Международного комитета Красного Креста (МККК) только в случае, если израильская сторона прекратит огонь.
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_41b8db49eb357162a4021d1902968b9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Международный комитет Красного Креста (МККК)
В ХАМАС сообщили, что среди пленных нашли двух россиянок

Член политбюро ХАМАС: среди пленных обнаружили двух россиянок

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Две россиянки обнаружены ХАМАС среди пленных палестинского движения, но из-за продолжающегося конфликта и без прекращения огня со стороны Израиля передать их пока не удается, сообщил член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью Би-би-си.
Как рассказал член политбюро в интервью британскому телевидению, члены движения "искали и нашли двух пленных женщин" из России. Отмечается, во время визита членов движения ХАМАС в Москву обсуждалась судьба восьми человек с российским гражданством, которые были взяты в плен.
"Мы их освободим, но необходимо остановить боевые действия", - сказал Марзук о заложниках.
По его словам, ХАМАС сможет передать россиянок и других пленных в руки Международного комитета Красного Креста (МККК) только в случае, если израильская сторона прекратит огонь.
 
В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала