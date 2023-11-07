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В ХАМАС сообщили, что среди пленных нашли двух россиянок

В ХАМАС сообщили, что среди пленных нашли двух россиянок - РИА Новости, 07.11.2023

В ХАМАС сообщили, что среди пленных нашли двух россиянок

Две россиянки обнаружены ХАМАС среди пленных палестинского движения, но из-за продолжающегося конфликта и без прекращения огня со стороны Израиля передать их... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T19:18

2023-11-07T19:18

2023-11-07T19:18

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Две россиянки обнаружены ХАМАС среди пленных палестинского движения, но из-за продолжающегося конфликта и без прекращения огня со стороны Израиля передать их пока не удается, сообщил член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью Би-би-си.Как рассказал член политбюро в интервью британскому телевидению, члены движения "искали и нашли двух пленных женщин" из России. Отмечается, во время визита членов движения ХАМАС в Москву обсуждалась судьба восьми человек с российским гражданством, которые были взяты в плен."Мы их освободим, но необходимо остановить боевые действия", - сказал Марзук о заложниках.По его словам, ХАМАС сможет передать россиянок и других пленных в руки Международного комитета Красного Креста (МККК) только в случае, если израильская сторона прекратит огонь.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, международный комитет красного креста (мккк)