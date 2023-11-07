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В ХАМАС сообщили, что среди пленных нашли двух россиянок
В ХАМАС сообщили, что среди пленных нашли двух россиянок - РИА Новости, 07.11.2023
В ХАМАС сообщили, что среди пленных нашли двух россиянок
Две россиянки обнаружены ХАМАС среди пленных палестинского движения, но из-за продолжающегося конфликта и без прекращения огня со стороны Израиля передать их... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:18
2023-11-07T19:18
2023-11-07T19:18
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Две россиянки обнаружены ХАМАС среди пленных палестинского движения, но из-за продолжающегося конфликта и без прекращения огня со стороны Израиля передать их пока не удается, сообщил член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью Би-би-си.Как рассказал член политбюро в интервью британскому телевидению, члены движения "искали и нашли двух пленных женщин" из России. Отмечается, во время визита членов движения ХАМАС в Москву обсуждалась судьба восьми человек с российским гражданством, которые были взяты в плен."Мы их освободим, но необходимо остановить боевые действия", - сказал Марзук о заложниках.По его словам, ХАМАС сможет передать россиянок и других пленных в руки Международного комитета Красного Креста (МККК) только в случае, если израильская сторона прекратит огонь.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Международный комитет Красного Креста (МККК)
В ХАМАС сообщили, что среди пленных нашли двух россиянок
Член политбюро ХАМАС: среди пленных обнаружили двух россиянок