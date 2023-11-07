https://ria.ru/20231107/platforma-1907854535.html

Платформа "Аналитика. Барьеры и требования рынков" поможет экспортерам

Платформа "Аналитика. Барьеры и требования рынков" поможет экспортерам - РИА Новости, 07.11.2023

Платформа "Аналитика. Барьеры и требования рынков" поможет экспортерам

Благодаря бесплатной интерактивной информационно-аналитической платформе "Аналитика. Барьеры и требования рынков", предпринимателям стало намного проще найти... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:03

2023-11-07T12:03

2023-11-07T12:03

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Благодаря бесплатной интерактивной информационно-аналитической платформе "Аналитика. Барьеры и требования рынков", предпринимателям стало намного проще найти необходимую информацию, чтобы успешно вывести свой продукт за рубеж, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Сервис "Аналитика. Барьеры и требования рынков" предоставляет доступ к широкой базе данных, которая регулярно обновляется экспертами, осуществляющих мониторинг условий доступа на внешние рынки. Платформа позволяет экспортерам получать информацию о действующих нетарифных мерах регулирования и ввозных таможенных пошлинах, которые применяются на зарубежных рынках в отношении российских товаров. Более того, в сервисе доступно детальное описание требований некоторых стран в сфере технического регулирования. В этом году предприниматели обратились к сервису более 7 тысяч раз", - говорится в сообщении.Там отмечается, что при экспорте товаров на зарубежные рынки, российские компании сталкиваются с различными требованиями, которые могут в той или иной степени повлиять на экспортную поставку, это может быть высокая ставка ввозной таможенной пошлины, наличие дополнительных налогов на импорт, требование о получении разрешительных документов или сертификатов соответствия и т.д.Общее количество нетарифных мер регулирования на рынках стран – торговых партнеров России, выявленных специалистами РЭЦ, составляет почти 3 тысячи. Из них около 700 касаются санитарных и фитосанитарных норм, технических требований к продукции - свыше 550.Одной из ключевых особенностей сервиса является его удобный интерфейс, который делает поиск и сравнение информации по мерам торгового регулирования в разных странах быстрым и простым. Пользователи могут выбирать параметры для поиска, от страны или региона до конкретного товара или кода ТН ВЭД. Также доступна интерактивная карта мира с распределением ограничений по странам, что помогает быстро оценить ситуацию на рынках.Для компаний, только начинающих экспортную деятельность, сервис предлагает профили стран со всей необходимой информацией о барьерах и требованиях к импорту российских товаров. Это позволяет сравнивать разные направления и прогнозировать возможные издержки, связанные с экспортом в конкретные страны."Какие же могут существовать ограничение на экспорт? И как повысить эффективность выхода на зарубежные рынки? Приведем пример. Если компания планирует экспортировать косметические средства в страны Ближнего Востока или Северной Африки, то рекомендуется пройти процедуру сертификации на соответствие стандартам Халяль, о чем и будет указано в профиле страны или товара. Несмотря на то, что наличие сертификата не везде является обязательным условием импорта, его наличие может оказаться большим преимуществом для бизнеса при выходе на рынки этих стран. Сертификат показывает, что продукция соответствует законам страны, нормам шариата и допустима для использования мусульманами. Кроме того, наличие сертификата демонстрирует заботу и уважение к потребителям продукции", - объяснили в РЭЦ.Там добавили, что в настоящее время крупнейшие компании-экспортеры уже получили этот сертификат и активно рекламируют его при продвижении своих продуктов на национальных рынках. Они понимают, что это является не только знаком качества, но и увеличивает вероятность привлечения потенциальных покупателей."Добавим, сервис "Аналитика. Барьеры и требования рынков" доступен для каждой российской компании на сайте РЭЦ абсолютно бесплатно. Пользователи могут перейти на платформу из раздела "Энциклопедия экспортера" и выбрать "Навигатор по барьерам". Также на странице представлено детальное описание сервиса, что позволяет ознакомиться с его функциональностью", - уточнили в центре.Тысячи российских компаний уже используют сервис "Аналитика. Барьеры и требования рынков" для получения оперативного доступа к важной информации об ограничительных мерах на зарубежных рынках. Благодаря этому компании могут эффективнее планировать свою экспортную деятельность и преодолевать преграды на пути к успеху.

https://ria.ru/20231105/shankhay-1907593846.html

https://ria.ru/20231103/moy_eksport-1907138596.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)