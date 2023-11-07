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Россияне рассказали, как часто следят за своим питанием - РИА Новости, 07.11.2023
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10:43 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/pitanie-1907836663.html
Россияне рассказали, как часто следят за своим питанием
Россияне рассказали, как часто следят за своим питанием - РИА Новости, 07.11.2023
Россияне рассказали, как часто следят за своим питанием
Каждый второй опрошенный россиянин следит за своим питанием (51%), в том числе 18% соблюдают диету, которую рекомендовал врач или выбранную самостоятельно, а... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:43
2023-11-07T10:43
россия
вциом
общество
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Каждый второй опрошенный россиянин следит за своим питанием (51%), в том числе 18% соблюдают диету, которую рекомендовал врач или выбранную самостоятельно, а каждый третий (33%) старается есть здоровую пищу, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. На вопрос о том, следят ли россияне за своим питанием, соблюдают ли диету, больше половины (51%) дали положительный ответ: 7% ответили, что соблюдают диету, которую рекомендовал врач, 11% - самостоятельно выбранную диету, 33% стараются есть здоровую пищу. Еще 22% ответили, что едят что хотят, а 26% заявили, что думать о качестве пищи нет возможности, поэтому едят, что могут себе позволить. Россияне считают, что такая система питания, как вегетарианство, подразумевает питание без мясной пищи (рыбы) – 45%, без животной пищи, в том числе молочной, только растительная пища, овощи-фрукты – 31%, больше овощей, растительной питание, травоядные – 19%. Впервые слышат такое слово, как вегетарианство – 2%, еще 4% затруднились ответить. На вопрос, является ли вегетарианство полезным для здоровья, 13% ответили положительно, а ровно половина отрицательно, 19% считают, что такая система питания не оказывает влияния на здоровье. При этом больше половины (56%) полностью поддержали запрет вегетарианства и сыроядения для несовершеннолетних, в особенности для детей первых лет жизни. Еще 16% ответили, что "скорее поддерживают". Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 22 октября 2023 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230416/gastrodiplomatiya-1865302945.html
https://ria.ru/20230215/pitanie-1852061063.html
https://ria.ru/20230827/obed-1892512889.html
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россия, вциом, общество
Россия, ВЦИОМ, Общество
Россияне рассказали, как часто следят за своим питанием

ВЦИОМ: каждый второй россиянин следит за своим питанием

© iStock.com / MilanEXPOПитание по системе "шведский стол" в отеле
Питание по системе шведский стол в отеле - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© iStock.com / MilanEXPO
Питание по системе "шведский стол" в отеле. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Каждый второй опрошенный россиянин следит за своим питанием (51%), в том числе 18% соблюдают диету, которую рекомендовал врач или выбранную самостоятельно, а каждый третий (33%) старается есть здоровую пищу, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
На вопрос о том, следят ли россияне за своим питанием, соблюдают ли диету, больше половины (51%) дали положительный ответ: 7% ответили, что соблюдают диету, которую рекомендовал врач, 11% - самостоятельно выбранную диету, 33% стараются есть здоровую пищу. Еще 22% ответили, что едят что хотят, а 26% заявили, что думать о качестве пищи нет возможности, поэтому едят, что могут себе позволить.
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Россияне считают, что такая система питания, как вегетарианство, подразумевает питание без мясной пищи (рыбы) – 45%, без животной пищи, в том числе молочной, только растительная пища, овощи-фрукты – 31%, больше овощей, растительной питание, травоядные – 19%. Впервые слышат такое слово, как вегетарианство – 2%, еще 4% затруднились ответить.
На вопрос, является ли вегетарианство полезным для здоровья, 13% ответили положительно, а ровно половина отрицательно, 19% считают, что такая система питания не оказывает влияния на здоровье.
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При этом больше половины (56%) полностью поддержали запрет вегетарианства и сыроядения для несовершеннолетних, в особенности для детей первых лет жизни. Еще 16% ответили, что "скорее поддерживают".
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 22 октября 2023 года среди 1600 россиян старше 18 лет.
Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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