https://ria.ru/20231107/pitanie-1907836663.html

Россияне рассказали, как часто следят за своим питанием

Россияне рассказали, как часто следят за своим питанием - РИА Новости, 07.11.2023

Россияне рассказали, как часто следят за своим питанием

Каждый второй опрошенный россиянин следит за своим питанием (51%), в том числе 18% соблюдают диету, которую рекомендовал врач или выбранную самостоятельно, а... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T10:43

2023-11-07T10:43

2023-11-07T10:43

россия

вциом

общество

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Каждый второй опрошенный россиянин следит за своим питанием (51%), в том числе 18% соблюдают диету, которую рекомендовал врач или выбранную самостоятельно, а каждый третий (33%) старается есть здоровую пищу, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. На вопрос о том, следят ли россияне за своим питанием, соблюдают ли диету, больше половины (51%) дали положительный ответ: 7% ответили, что соблюдают диету, которую рекомендовал врач, 11% - самостоятельно выбранную диету, 33% стараются есть здоровую пищу. Еще 22% ответили, что едят что хотят, а 26% заявили, что думать о качестве пищи нет возможности, поэтому едят, что могут себе позволить. Россияне считают, что такая система питания, как вегетарианство, подразумевает питание без мясной пищи (рыбы) – 45%, без животной пищи, в том числе молочной, только растительная пища, овощи-фрукты – 31%, больше овощей, растительной питание, травоядные – 19%. Впервые слышат такое слово, как вегетарианство – 2%, еще 4% затруднились ответить. На вопрос, является ли вегетарианство полезным для здоровья, 13% ответили положительно, а ровно половина отрицательно, 19% считают, что такая система питания не оказывает влияния на здоровье. При этом больше половины (56%) полностью поддержали запрет вегетарианства и сыроядения для несовершеннолетних, в особенности для детей первых лет жизни. Еще 16% ответили, что "скорее поддерживают". Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 22 октября 2023 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230416/gastrodiplomatiya-1865302945.html

https://ria.ru/20230215/pitanie-1852061063.html

https://ria.ru/20230827/obed-1892512889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вциом, общество