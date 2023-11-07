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Белгородские власти ввели временный запрет на использование пиротехники - РИА Новости, 07.11.2023
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20:32 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/pirotekhnika-1908019074.html
Белгородские власти ввели временный запрет на использование пиротехники
Белгородские власти ввели временный запрет на использование пиротехники - РИА Новости, 07.11.2023
Белгородские власти ввели временный запрет на использование пиротехники
Временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий ввели в Белгородской области до 26 января 2024 года, сообщила пресс-служба областного... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T20:32
2023-11-07T20:32
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 7 ноя – РИА Новости. Временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий ввели в Белгородской области до 26 января 2024 года, сообщила пресс-служба областного правительства. "В Белгородской области введён временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий. Такое решение принято региональным Оперативным штабом. Ограничение действует до 26 января 2024 года. В этот период запрещена продажа петард, фейерверков, салютов (за исключением хлопушек и бенгальских свечей)", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства. Уточняется, что во время новогодних и рождественских праздников будут приняты дополнительные меры для обеспечения общественного порядка. В прошлый раз запрет на продажу и использование пиротехники был введен в Белгородской области с 20 декабря 2022 года и это решение продлевали до апреля текущего года.
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белгородская область, россия
Белгородская область, Россия
Белгородские власти ввели временный запрет на использование пиротехники

Белгородские власти временно запретили продажу и использование пиротехники

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкПродажа пиротехники
Продажа пиротехники - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Продажа пиротехники. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 ноя – РИА Новости. Временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий ввели в Белгородской области до 26 января 2024 года, сообщила пресс-служба областного правительства.
"В Белгородской области введён временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий. Такое решение принято региональным Оперативным штабом. Ограничение действует до 26 января 2024 года. В этот период запрещена продажа петард, фейерверков, салютов (за исключением хлопушек и бенгальских свечей)", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Уточняется, что во время новогодних и рождественских праздников будут приняты дополнительные меры для обеспечения общественного порядка.
В прошлый раз запрет на продажу и использование пиротехники был введен в Белгородской области с 20 декабря 2022 года и это решение продлевали до апреля текущего года.
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