https://ria.ru/20231107/pirotekhnika-1908019074.html

Белгородские власти ввели временный запрет на использование пиротехники

Белгородские власти ввели временный запрет на использование пиротехники - РИА Новости, 07.11.2023

Белгородские власти ввели временный запрет на использование пиротехники

Временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий ввели в Белгородской области до 26 января 2024 года, сообщила пресс-служба областного... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T20:32

2023-11-07T20:32

2023-11-07T20:32

белгородская область

россия

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БЕЛГОРОД, 7 ноя – РИА Новости. Временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий ввели в Белгородской области до 26 января 2024 года, сообщила пресс-служба областного правительства. "В Белгородской области введён временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий. Такое решение принято региональным Оперативным штабом. Ограничение действует до 26 января 2024 года. В этот период запрещена продажа петард, фейерверков, салютов (за исключением хлопушек и бенгальских свечей)", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства. Уточняется, что во время новогодних и рождественских праздников будут приняты дополнительные меры для обеспечения общественного порядка. В прошлый раз запрет на продажу и использование пиротехники был введен в Белгородской области с 20 декабря 2022 года и это решение продлевали до апреля текущего года.

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