https://ria.ru/20231107/perepalka-1907798600.html

В США рассказали о закулисной перепалке между украинцами и американцами

В США рассказали о закулисной перепалке между украинцами и американцами - РИА Новости, 07.11.2023

В США рассказали о закулисной перепалке между украинцами и американцами

Американцы и украинцы обменялись взаимными обвинениями из-за неудач ВСУ на поле боя, написал обозреватель Washington Post Макс Бут. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T01:40

2023-11-07T01:40

2023-11-07T01:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Американцы и украинцы обменялись взаимными обвинениями из-за неудач ВСУ на поле боя, написал обозреватель Washington Post Макс Бут."За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем. Американцы в частном порядке ворчат, что украинцы плохо справились с проведением общевойскового наступления в стиле НАТО", — заявил он.Как отметил журналист, провал контрнаступления ВСУ обострил противоречия между Вашингтоном и Киевом."Украинцы, в свою очередь, жалуются, что Запад не предоставил им достаточного количества оружия для прорыва российских укреплений и что многие из полученных ими вооружений находятся в плохом рабочем состоянии. Украине не хватает оборудования для разминирования и бронетехники и, что более важно, достаточной авиационной мощи", — отметил Бут.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.

https://ria.ru/20231107/zaluzhnyy-1907796114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, сша