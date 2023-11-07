В США рассказали о закулисной перепалке между украинцами и американцами
WP: американцы и украинцы обменялись взаимными обвинениями из-за провала ВСУ
© AP Photo / Brendan SmialowskiГоссекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Brendan Smialowski
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Американцы и украинцы обменялись взаимными обвинениями из-за неудач ВСУ на поле боя, написал обозреватель Washington Post Макс Бут.
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"За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем. Американцы в частном порядке ворчат, что украинцы плохо справились с проведением общевойскового наступления в стиле НАТО", — заявил он.
Как отметил журналист, провал контрнаступления ВСУ обострил противоречия между Вашингтоном и Киевом.
"Украинцы, в свою очередь, жалуются, что Запад не предоставил им достаточного количества оружия для прорыва российских укреплений и что многие из полученных ими вооружений находятся в плохом рабочем состоянии. Украине не хватает оборудования для разминирования и бронетехники и, что более важно, достаточной авиационной мощи", — отметил Бут.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.