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В США рассказали о закулисной перепалке между украинцами и американцами - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:40 07.11.2023 (обновлено: 01:41 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/perepalka-1907798600.html
В США рассказали о закулисной перепалке между украинцами и американцами
В США рассказали о закулисной перепалке между украинцами и американцами - РИА Новости, 07.11.2023
В США рассказали о закулисной перепалке между украинцами и американцами
Американцы и украинцы обменялись взаимными обвинениями из-за неудач ВСУ на поле боя, написал обозреватель Washington Post Макс Бут. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T01:40
2023-11-07T01:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
нато
сша
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Американцы и украинцы обменялись взаимными обвинениями из-за неудач ВСУ на поле боя, написал обозреватель Washington Post Макс Бут."За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем. Американцы в частном порядке ворчат, что украинцы плохо справились с проведением общевойскового наступления в стиле НАТО", — заявил он.Как отметил журналист, провал контрнаступления ВСУ обострил противоречия между Вашингтоном и Киевом."Украинцы, в свою очередь, жалуются, что Запад не предоставил им достаточного количества оружия для прорыва российских укреплений и что многие из полученных ими вооружений находятся в плохом рабочем состоянии. Украине не хватает оборудования для разминирования и бронетехники и, что более важно, достаточной авиационной мощи", — отметил Бут.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20231107/zaluzhnyy-1907796114.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, США
В США рассказали о закулисной перепалке между украинцами и американцами

WP: американцы и украинцы обменялись взаимными обвинениями из-за провала ВСУ

© AP Photo / Brendan SmialowskiГоссекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Brendan Smialowski
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Американцы и украинцы обменялись взаимными обвинениями из-за неудач ВСУ на поле боя, написал обозреватель Washington Post Макс Бут.
«
"За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем. Американцы в частном порядке ворчат, что украинцы плохо справились с проведением общевойскового наступления в стиле НАТО", — заявил он.
Как отметил журналист, провал контрнаступления ВСУ обострил противоречия между Вашингтоном и Киевом.
"Украинцы, в свою очередь, жалуются, что Запад не предоставил им достаточного количества оружия для прорыва российских укреплений и что многие из полученных ими вооружений находятся в плохом рабочем состоянии. Украине не хватает оборудования для разминирования и бронетехники и, что более важно, достаточной авиационной мощи", — отметил Бут.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОСША
 
 
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