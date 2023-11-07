https://ria.ru/20231107/pensiya-1907951195.html

В Госдуме предложили ввести надбавку к пенсии за многодетность

В Госдуме предложили ввести надбавку к пенсии за многодетность - РИА Новости, 07.11.2023

В Госдуме предложили ввести надбавку к пенсии за многодетность

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:33

2023-11-07T16:33

2023-11-07T16:52

общество

россия

татьяна голикова

яна лантратова

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831715001_0:54:3372:1951_1920x0_80_0_0_fd385eed58cc2943c8e4b371efffb2d1.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести надбавку к пенсии для пенсионеров старше 70 лет, если они имели на иждивении троих и более детей. "В данной связи предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трех и более детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой. На основании изложенного прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна (Голикова), рассмотреть возможность повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трех и более детей, и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - написано в обращении. Уточняется, что сейчас по закону 80-летние граждане или являющиеся инвалидами I группы получают двойной размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. "Предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трёх и более детей, в том числе усыновлённых или находящихся под опекой. Они смогут дополнительно получать 7 567 рублей в месяц", - дополнила автор обращения.

https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904141011.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, татьяна голикова, яна лантратова, госдума рф