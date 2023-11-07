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В Госдуме предложили ввести надбавку к пенсии за многодетность - РИА Новости, 07.11.2023
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16:33 07.11.2023 (обновлено: 16:52 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/pensiya-1907951195.html
В Госдуме предложили ввести надбавку к пенсии за многодетность
В Госдуме предложили ввести надбавку к пенсии за многодетность - РИА Новости, 07.11.2023
В Госдуме предложили ввести надбавку к пенсии за многодетность
Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:33
2023-11-07T16:52
общество
россия
татьяна голикова
яна лантратова
госдума рф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести надбавку к пенсии для пенсионеров старше 70 лет, если они имели на иждивении троих и более детей. "В данной связи предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трех и более детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой. На основании изложенного прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна (Голикова), рассмотреть возможность повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трех и более детей, и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - написано в обращении. Уточняется, что сейчас по закону 80-летние граждане или являющиеся инвалидами I группы получают двойной размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. "Предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трёх и более детей, в том числе усыновлённых или находящихся под опекой. Они смогут дополнительно получать 7 567 рублей в месяц", - дополнила автор обращения.
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общество, россия, татьяна голикова, яна лантратова, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Яна Лантратова, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести надбавку к пенсии за многодетность

Депутат Лантратова предложила надбавку к пенсии с 70 лет за троих и более детей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационный стенд в ПФР в Москве
Информационный стенд в ПФР в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Информационный стенд в ПФР в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести надбавку к пенсии для пенсионеров старше 70 лет, если они имели на иждивении троих и более детей.
"В данной связи предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трех и более детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой. На основании изложенного прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна (Голикова), рассмотреть возможность повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трех и более детей, и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - написано в обращении. Уточняется, что сейчас по закону 80-летние граждане или являющиеся инвалидами I группы получают двойной размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
"Предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трёх и более детей, в том числе усыновлённых или находящихся под опекой. Они смогут дополнительно получать 7 567 рублей в месяц", - дополнила автор обращения.
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ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
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