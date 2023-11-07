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Будет хуже. В Британии раскусили ложь Киева о ситуации на фронте
Будет хуже. В Британии раскусили ложь Киева о ситуации на фронте - РИА Новости, 07.11.2023
Будет хуже. В Британии раскусили ложь Киева о ситуации на фронте
Заявление Зеленского о том, что Украина не находится в "патовой ситуации", не совсем соответствует реальности, заявил колумнист Financial Times Гидеон Рахман. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T02:57
2023-11-07T02:57
2023-11-07T03:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Заявление Зеленского о том, что Украина не находится в "патовой ситуации", не совсем соответствует реальности, заявил колумнист Financial Times Гидеон Рахман."Владимир Зеленский со злостью отверг идею о том, что конфликт приходит в патовую ситуацию. Однако прогнозы о пате могут оказаться даже слишком оптимистичными", — написал обозреватель.Рахман отметил, что Россия становится все сильнее, причем в следующем году она лишь увеличит своей отрыв от Украины, в частности, в плане вооружений. По мнению журналиста, Киев, в свою очередь, остается зависим от поддержки Запада, где так и не смогли увеличить военное производство до уровня России.Обозреватель также отметил влияние конфликта на Ближнем Востоке на поддержку Украины в мире. Он обратил внимание на прямую конкуренцию между Киевом и Тель-Авивом за вооружения и боеприпасы.Кроме того, Рахман указал, что поддержка Западом военной операции Израиля в секторе Газа разозлила Глобальный Юг и сделала маловероятной поддержку западных обвинений против России.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20231107/zaluzhnyy-1907796114.html
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Вооруженные силы Украины
Будет хуже. В Британии раскусили ложь Киева о ситуации на фронте
FT: Украину ждет нечто худшее, чем патовая ситуация