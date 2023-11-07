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Экс вице-премьер Иордании оценил последствия победы Израиля в Газе - РИА Новости, 07.11.2023
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17:23 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/palestintsy-1907968369.html
Экс вице-премьер Иордании оценил последствия победы Израиля в Газе
Экс вице-премьер Иордании оценил последствия победы Израиля в Газе - РИА Новости, 07.11.2023
Экс вице-премьер Иордании оценил последствия победы Израиля в Газе
Победа Израиля в секторе Газа может создать условия для выдворения палестинцев с Западного берега Иордана, что может угрожать Иордании, выразил мнение в беседе... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:23
2023-11-07T17:23
израиль
иордания
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АММАН, 7 ноя - РИА Новости. Победа Израиля в секторе Газа может создать условия для выдворения палестинцев с Западного берега Иордана, что может угрожать Иордании, выразил мнение в беседе с РИА Новости бывший вице-премьер Иордании Мамдух аль-Абади. "Все мы в Иордании убеждены, что придет черед Иордании. Если Израиль победит в Газе, то перейдет к Западному берегу, и угроза неминуемо нависнет над королевством", - считает он. Эксперт пояснил, что, выдворение палестинцев с Западного берега в Иорданию стоит в планах партии "Ликуд", о чем свидетельствуют положения ее устава об "историческом государстве". Комментируя позицию Иордании по ситуации в Газе, включая заявления короля Абдаллы II и его супруги Рании, а также премьер-министра Бишара аль-Хасауне, аналитик отметил, что Амман "занимает передовую позицию среди других арабских стран по проблеме сектора Газа". По мнению аль-Абади, в сложившихся условиях Иордании, пытающейся оказать давление на Израиль, следует направить послов в Дамаск и Тегеран, а также укреплять отношения с Россией и Китаем и в целом расширять дипломатическое контакты, вплоть до возобновления дипотношений с Северной Кореей. Ранее в понедельник премьер-министр королевства Бишар аль-Хасауне написал в своем аккаунте в соцсети X, что любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега или создание условий для этого являются "красной линией", Иордания будет рассматривать их в качестве объявления войны. В октябре король Иордании Абдалла II заявил президенту США Джо Байдену о важности прекращения огня и немедленного гуманитарного перемирия в палестинском секторе Газа, чтобы обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи в анклаве. Король подчеркнул, что единственным решением палестино-израильского конфликта является решение о создании двух государств, которое приведет к созданию независимого палестинского государства в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. В свою очередь, королева Рания в интервью телеканалу CNN в ноябре заявила, что уничтожение ХАМАС не решит проблемы в секторе Газа, вызванные нарушением прав человека и незаконной оккупацией со стороны Израиля. По ее словам, призывы к эвакуации жителей сектора Газа, которые распространяет Израиль, нужны не для жителей палестинского анклава, а для убеждения стран Запада в том, что всё происходит согласно нормам права. В Иордании проживают более двух миллионов палестинских беженцев, которые были вынуждены покинуть части Палестины, перешедшие под контроль Израиля в 1948-49 годах и позже - в ходе Шестидневной войны 1968 года, это самое большое количество палестинских беженцев на территории ближневосточных стран.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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израиль, иордания, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Иордания, В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Экс вице-премьер Иордании оценил последствия победы Израиля в Газе

Экс вице-премьер Иордании: в Аммане опасаются переселения палестинцев в страну

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы покидают разрушенные районы Газы
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы. Архивное фото
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АММАН, 7 ноя - РИА Новости. Победа Израиля в секторе Газа может создать условия для выдворения палестинцев с Западного берега Иордана, что может угрожать Иордании, выразил мнение в беседе с РИА Новости бывший вице-премьер Иордании Мамдух аль-Абади.
"Все мы в Иордании убеждены, что придет черед Иордании. Если Израиль победит в Газе, то перейдет к Западному берегу, и угроза неминуемо нависнет над королевством", - считает он.
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Эксперт пояснил, что, выдворение палестинцев с Западного берега в Иорданию стоит в планах партии "Ликуд", о чем свидетельствуют положения ее устава об "историческом государстве".
Комментируя позицию Иордании по ситуации в Газе, включая заявления короля Абдаллы II и его супруги Рании, а также премьер-министра Бишара аль-Хасауне, аналитик отметил, что Амман "занимает передовую позицию среди других арабских стран по проблеме сектора Газа".
По мнению аль-Абади, в сложившихся условиях Иордании, пытающейся оказать давление на Израиль, следует направить послов в Дамаск и Тегеран, а также укреплять отношения с Россией и Китаем и в целом расширять дипломатическое контакты, вплоть до возобновления дипотношений с Северной Кореей.
Ранее в понедельник премьер-министр королевства Бишар аль-Хасауне написал в своем аккаунте в соцсети X, что любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега или создание условий для этого являются "красной линией", Иордания будет рассматривать их в качестве объявления войны.
В октябре король Иордании Абдалла II заявил президенту США Джо Байдену о важности прекращения огня и немедленного гуманитарного перемирия в палестинском секторе Газа, чтобы обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи в анклаве. Король подчеркнул, что единственным решением палестино-израильского конфликта является решение о создании двух государств, которое приведет к созданию независимого палестинского государства в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
В свою очередь, королева Рания в интервью телеканалу CNN в ноябре заявила, что уничтожение ХАМАС не решит проблемы в секторе Газа, вызванные нарушением прав человека и незаконной оккупацией со стороны Израиля. По ее словам, призывы к эвакуации жителей сектора Газа, которые распространяет Израиль, нужны не для жителей палестинского анклава, а для убеждения стран Запада в том, что всё происходит согласно нормам права.
В Иордании проживают более двух миллионов палестинских беженцев, которые были вынуждены покинуть части Палестины, перешедшие под контроль Израиля в 1948-49 годах и позже - в ходе Шестидневной войны 1968 года, это самое большое количество палестинских беженцев на территории ближневосточных стран.
 
ИзраильИорданияВ миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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