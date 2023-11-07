Экс вице-премьер Иордании оценил последствия победы Израиля в Газе
Экс вице-премьер Иордании: в Аммане опасаются переселения палестинцев в страну
© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы покидают разрушенные районы Газы
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы. Архивное фото
АММАН, 7 ноя - РИА Новости. Победа Израиля в секторе Газа может создать условия для выдворения палестинцев с Западного берега Иордана, что может угрожать Иордании, выразил мнение в беседе с РИА Новости бывший вице-премьер Иордании Мамдух аль-Абади.
"Все мы в Иордании убеждены, что придет черед Иордании. Если Израиль победит в Газе, то перейдет к Западному берегу, и угроза неминуемо нависнет над королевством", - считает он.
Эксперт пояснил, что, выдворение палестинцев с Западного берега в Иорданию стоит в планах партии "Ликуд", о чем свидетельствуют положения ее устава об "историческом государстве".
Комментируя позицию Иордании по ситуации в Газе, включая заявления короля Абдаллы II и его супруги Рании, а также премьер-министра Бишара аль-Хасауне, аналитик отметил, что Амман "занимает передовую позицию среди других арабских стран по проблеме сектора Газа".
Ранее в понедельник премьер-министр королевства Бишар аль-Хасауне написал в своем аккаунте в соцсети X, что любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега или создание условий для этого являются "красной линией", Иордания будет рассматривать их в качестве объявления войны.
В октябре король Иордании Абдалла II заявил президенту США Джо Байдену о важности прекращения огня и немедленного гуманитарного перемирия в палестинском секторе Газа, чтобы обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи в анклаве. Король подчеркнул, что единственным решением палестино-израильского конфликта является решение о создании двух государств, которое приведет к созданию независимого палестинского государства в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
В свою очередь, королева Рания в интервью телеканалу CNN в ноябре заявила, что уничтожение ХАМАС не решит проблемы в секторе Газа, вызванные нарушением прав человека и незаконной оккупацией со стороны Израиля. По ее словам, призывы к эвакуации жителей сектора Газа, которые распространяет Израиль, нужны не для жителей палестинского анклава, а для убеждения стран Запада в том, что всё происходит согласно нормам права.
В Иордании проживают более двух миллионов палестинских беженцев, которые были вынуждены покинуть части Палестины, перешедшие под контроль Израиля в 1948-49 годах и позже - в ходе Шестидневной войны 1968 года, это самое большое количество палестинских беженцев на территории ближневосточных стран.