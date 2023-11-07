https://ria.ru/20231107/palestintsy-1907868019.html
Израиль заявил об открытии гумкоридора для выезда жителей Газы на юг
Израиль заявил об открытии гумкоридора для выезда жителей Газы на юг - РИА Новости, 07.11.2023
Израиль заявил об открытии гумкоридора для выезда жителей Газы на юг
Тысячи жителей сектора Газа выдвинулись с севера на юг анклава по гуманитарному коридору, открытому Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил офис координатора... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:42
2023-11-07T12:42
2023-11-07T13:17
минобороны израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя — РИА Новости. Тысячи жителей сектора Газа выдвинулись с севера на юг анклава по гуманитарному коридору, открытому Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил офис координатора действий израильского правительства на палестинских территориях (COGAT) в соцсети X."Прямо сейчас тысячи людей проходят через гуманитарный коридор, открытый ЦАХАЛ для перемещения гражданских лиц с севера Газы на юг", — говорится в публикации.ЦАХАЛ ежедневно призывает жителей анклава перемещаться с севера в южные районы на границе с Египтом, чтобы избежать бомбардировок. В последние несколько дней действует эвакуационный коридор по дороге Салах ад-Дина.Обострение конфликта в секторе ГазаПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
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минобороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас, оон, армия обороны израиля (цахал), израиль, восточный иерусалим
Минобороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, ХАМАС, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль, Восточный Иерусалим
Израиль заявил об открытии гумкоридора для выезда жителей Газы на юг
МО Израиля: тысячи палестинцев перемещаются на юг Газы по открытому гумкоридору
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя — РИА Новости.
Тысячи жителей сектора Газа выдвинулись с севера на юг анклава по гуманитарному коридору, открытому Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил офис координатора действий израильского правительства на палестинских территориях (COGAT) в соцсети X
.
"Прямо сейчас тысячи людей проходят через гуманитарный коридор, открытый ЦАХАЛ для перемещения гражданских лиц с севера Газы на юг", — говорится в публикации.
ЦАХАЛ ежедневно призывает жителей анклава перемещаться с севера в южные районы на границе с Египтом, чтобы избежать бомбардировок. В последние несколько дней действует эвакуационный коридор по дороге Салах ад-Дина.
Обострение конфликта в секторе Газа
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке
. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины
и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев