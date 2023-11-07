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Источник опроверг сообщения об обстреле кортежа главы Палестины - РИА Новости, 07.11.2023
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19:24 07.11.2023 (обновлено: 19:39 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/palestina-1908004145.html
Источник опроверг сообщения об обстреле кортежа главы Палестины
Источник опроверг сообщения об обстреле кортежа главы Палестины - РИА Новости, 07.11.2023
Источник опроверг сообщения об обстреле кортежа главы Палестины
Источник РИА Новости в администрации президента Палестины Махмуда Аббаса опроверг сообщения, что его кортеж был обстрелян, как об этом сообщали ранее ряд СМИ. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:24
2023-11-07T19:39
в мире
палестина
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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РАМАЛЛА, 7 ноя - РИА Новости. Источник РИА Новости в администрации президента Палестины Махмуда Аббаса опроверг сообщения, что его кортеж был обстрелян, как об этом сообщали ранее ряд СМИ."Нет, это неправда. Стрельбы по колонне Аббаса не было", - сказал информированный собеседник РИА Новости.По его словам, распространяемое в социальных сетях видео относится к стычке, произошедшей в лагере для беженцев Джалазун между службами безопасности и одним из разыскиваемых по уголовным делам."Президент Палестины Махмуд Аббас полностью здоров и работает в своем офисе в Рамалле", - сказал он.
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в мире, палестина, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник опроверг сообщения об обстреле кортежа главы Палестины

Источник опроверг сообщения об обстреле кортежа главы Палестины Аббаса

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас. Архивное фото
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РАМАЛЛА, 7 ноя - РИА Новости. Источник РИА Новости в администрации президента Палестины Махмуда Аббаса опроверг сообщения, что его кортеж был обстрелян, как об этом сообщали ранее ряд СМИ.
"Нет, это неправда. Стрельбы по колонне Аббаса не было", - сказал информированный собеседник РИА Новости.
По его словам, распространяемое в социальных сетях видео относится к стычке, произошедшей в лагере для беженцев Джалазун между службами безопасности и одним из разыскиваемых по уголовным делам.
"Президент Палестины Махмуд Аббас полностью здоров и работает в своем офисе в Рамалле", - сказал он.
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В миреПалестинаМахмуд АббасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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