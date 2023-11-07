https://ria.ru/20231107/palestina-1908004145.html

Источник опроверг сообщения об обстреле кортежа главы Палестины

Источник опроверг сообщения об обстреле кортежа главы Палестины - РИА Новости, 07.11.2023

Источник опроверг сообщения об обстреле кортежа главы Палестины

Источник РИА Новости в администрации президента Палестины Махмуда Аббаса опроверг сообщения, что его кортеж был обстрелян, как об этом сообщали ранее ряд СМИ. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T19:24

2023-11-07T19:24

2023-11-07T19:39

в мире

палестина

махмуд аббас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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РАМАЛЛА, 7 ноя - РИА Новости. Источник РИА Новости в администрации президента Палестины Махмуда Аббаса опроверг сообщения, что его кортеж был обстрелян, как об этом сообщали ранее ряд СМИ."Нет, это неправда. Стрельбы по колонне Аббаса не было", - сказал информированный собеседник РИА Новости.По его словам, распространяемое в социальных сетях видео относится к стычке, произошедшей в лагере для беженцев Джалазун между службами безопасности и одним из разыскиваемых по уголовным делам."Президент Палестины Махмуд Аббас полностью здоров и работает в своем офисе в Рамалле", - сказал он.

https://ria.ru/20231026/oon-1905203166.html

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в мире, палестина, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году