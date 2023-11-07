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В сочинском отеле голый мужчина устроил дебош с битьем посуды - РИА Новости, 07.11.2023
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23:24 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/otel-1908041661.html
В сочинском отеле голый мужчина устроил дебош с битьем посуды
В сочинском отеле голый мужчина устроил дебош с битьем посуды - РИА Новости, 07.11.2023
В сочинском отеле голый мужчина устроил дебош с битьем посуды
Постоялец отеля в Сочи бегал голым по коридорам, громил посуду, но скоро был пойман, сообщили в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T23:24
2023-11-07T23:24
происшествия
сочи
краснодарский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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СОЧИ, 7 ноя – РИА Новости. Постоялец отеля в Сочи бегал голым по коридорам, громил посуду, но скоро был пойман, сообщили в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края. К правоохранителям обратилась администратор отеля, расположенного на улице Виноградной в Сочи. Она рассказала, что по коридору отеля бегает обнаженный мужчина, предположительно пьян, дебошир стучит в двери, ругается матом и бьет посуду, отмечала сотрудница. "Росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка и передали молодого человека полицейским для дальнейшего разбирательства", - говорится в Telegram-канале Росгвардии.
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происшествия, сочи, краснодарский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В сочинском отеле голый мужчина устроил дебош с битьем посуды

В отеле в Сочи поймали мужчину, который бегал голым по коридорам и бил посуду

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПатрульная машина Росгвардии
Патрульная машина Росгвардии - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Патрульная машина Росгвардии. Архивное фото
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СОЧИ, 7 ноя – РИА Новости. Постоялец отеля в Сочи бегал голым по коридорам, громил посуду, но скоро был пойман, сообщили в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.
К правоохранителям обратилась администратор отеля, расположенного на улице Виноградной в Сочи. Она рассказала, что по коридору отеля бегает обнаженный мужчина, предположительно пьян, дебошир стучит в двери, ругается матом и бьет посуду, отмечала сотрудница.
"Росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка и передали молодого человека полицейским для дальнейшего разбирательства", - говорится в Telegram-канале Росгвардии.
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ПроисшествияСочиКраснодарский крайФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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