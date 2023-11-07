https://ria.ru/20231107/otel-1908041661.html

В сочинском отеле голый мужчина устроил дебош с битьем посуды

В сочинском отеле голый мужчина устроил дебош с битьем посуды - РИА Новости, 07.11.2023

В сочинском отеле голый мужчина устроил дебош с битьем посуды

Постоялец отеля в Сочи бегал голым по коридорам, громил посуду, но скоро был пойман, сообщили в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T23:24

2023-11-07T23:24

2023-11-07T23:24

происшествия

сочи

краснодарский край

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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СОЧИ, 7 ноя – РИА Новости. Постоялец отеля в Сочи бегал голым по коридорам, громил посуду, но скоро был пойман, сообщили в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края. К правоохранителям обратилась администратор отеля, расположенного на улице Виноградной в Сочи. Она рассказала, что по коридору отеля бегает обнаженный мужчина, предположительно пьян, дебошир стучит в двери, ругается матом и бьет посуду, отмечала сотрудница. "Росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка и передали молодого человека полицейским для дальнейшего разбирательства", - говорится в Telegram-канале Росгвардии.

https://ria.ru/20231102/mat-1907002497.html

сочи

краснодарский край

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происшествия, сочи, краснодарский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)