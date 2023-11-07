https://ria.ru/20231107/opros-1907934935.html
Опрос показал, как россияне оценивают итоги Октябрьской революции 1917 года
Опрос показал, как россияне оценивают итоги Октябрьской революции 1917 года - РИА Новости, 07.11.2023
Опрос показал, как россияне оценивают итоги Октябрьской революции 1917 года
Большинство опрошенных россиян (50%) считают, что Октябрьская революция 1917 года имела больше положительных последствий для РФ, показал опрос ФОМ. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:54
2023-11-07T15:54
2023-11-07T15:54
общество
россия
фонд "общественное мнение"
октябрьская революция (1917)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Большинство опрошенных россиян (50%) считают, что Октябрьская революция 1917 года имела больше положительных последствий для РФ, показал опрос ФОМ. День годовщины Октябрьской революции отмечается в России 7 ноября. Согласно полученным данным, по мнению 50% респондентов, Октябрьская революция положительно повлияла на дальнейшую судьбу России, в то время как 21% заявили обратное. Исследование показало, что среди тех, кто сообщил о положительных последствиях, 12% отметили, что это событие в первую очередь сказалось на развитии страны, 7% подчеркнули, что за Октябрьской революцией последовал экономический подъем, 6% упомянули об улучшении жизни населения. Среди россиян, считающих, что революция имела больше отрицательных последствий, для 3% опрошенных в качестве аргумента выступает гибель большого числа людей, об экономическом спаде сообщили также 3%, про гражданскую войну и хаос сказали 2% респондентов, про потерю образованных граждан - 1%. Кроме того, ровно половина опрошенных россиян (50%) полагают, что Октябрьская революция - это закономерный исход ситуации, сложившейся в стране в начале двадцатого века, тогда как 32% придерживаются мнения, что события могли развиваться совершенно иначе. Кроме того, для 48% россиян 7 ноября является важным днем, 46% опрошенных не разделяют эти чувства. Еженедельный всероссийский поквартирный опрос ФОМнибус был проведен с 27 по 29 октября 2023 года, в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах, среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20231103/putin-1907194223.html
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общество, россия, фонд "общественное мнение", октябрьская революция (1917)
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение", Октябрьская революция (1917)
Опрос показал, как россияне оценивают итоги Октябрьской революции 1917 года
ФОМ: 50% россиян оценили положительно последствия Октябрьской революции для РФ
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Большинство опрошенных россиян (50%) считают, что Октябрьская революция 1917 года имела больше положительных последствий для РФ, показал опрос
ФОМ.
День годовщины Октябрьской революции отмечается в России 7 ноября.
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Согласно полученным данным, по мнению 50% респондентов, Октябрьская революция положительно повлияла на дальнейшую судьбу России, в то время как 21% заявили обратное.
Исследование показало, что среди тех, кто сообщил о положительных последствиях, 12% отметили, что это событие в первую очередь сказалось на развитии страны, 7% подчеркнули, что за Октябрьской революцией последовал экономический подъем, 6% упомянули об улучшении жизни населения.
Среди россиян, считающих, что революция имела больше отрицательных последствий, для 3% опрошенных в качестве аргумента выступает гибель большого числа людей, об экономическом спаде сообщили также 3%, про гражданскую войну и хаос сказали 2% респондентов, про потерю образованных граждан - 1%.
Кроме того, ровно половина опрошенных россиян (50%) полагают, что Октябрьская революция - это закономерный исход ситуации, сложившейся в стране в начале двадцатого века, тогда как 32% придерживаются мнения, что события могли развиваться совершенно иначе.
Кроме того, для 48% россиян 7 ноября является важным днем, 46% опрошенных не разделяют эти чувства.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос ФОМнибус был проведен с 27 по 29 октября 2023 года, в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах, среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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