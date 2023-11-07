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Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Донецку

Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Донецку - РИА Новости, 07.11.2023

Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Донецку

Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ударов ВСУ по Донецку, сообщил первый заместитель постоянного представителя при организации... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T23:01

2023-11-07T23:01

2023-11-07T23:19

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ООН, 7 ноя — РИА Новости. Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ударов ВСУ по Донецку, сообщил первый заместитель постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку", — сказал дипломат.Уточняется, что оно пройдет 8 ноября в 23:00 мск.Сегодня украинские военные провели одну из крупнейших воздушных атак на Донецк за последнее время. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, вечером армия противника вела огонь по центру города из РСЗО HIMARS. По данным представительства республики в СЦКК, число жертв уже достигло 20.Под обстрел также попали сотрудники РИА Новости, они не пострадали.Как позднее рассказал корреспондент агентства, в центре столицы региона под повторным ударом ВСУ оказался автобус, есть пострадавшие. Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, водитель и пассажир маршрутного такси получили ранения средней тяжести.Всего за прошедшие сутки украинские войска атаковали территорию ДНР 55 раз, выпустив 168 различных боеприпасов.

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Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке 2023-11-07T23:01 true PT0M29S

Пассажирский автобус после обстрела в центре Донецка В центре Донецка под повторный обстрел попал автобус с пассажирами, есть раненые. 2023-11-07T23:01 true PT0M13S

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