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Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Донецку - РИА Новости, 07.11.2023
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23:01 07.11.2023 (обновлено: 23:19 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/oon-1908039271.html
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Донецку
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Донецку - РИА Новости, 07.11.2023
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Донецку
Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ударов ВСУ по Донецку, сообщил первый заместитель постоянного представителя при организации... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T23:01
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в мире
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киев
донецк
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дмитрий полянский
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ООН, 7 ноя — РИА Новости. Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ударов ВСУ по Донецку, сообщил первый заместитель постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку", — сказал дипломат.Уточняется, что оно пройдет 8 ноября в 23:00 мск.Сегодня украинские военные провели одну из крупнейших воздушных атак на Донецк за последнее время. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, вечером армия противника вела огонь по центру города из РСЗО HIMARS. По данным представительства республики в СЦКК, число жертв уже достигло 20.Под обстрел также попали сотрудники РИА Новости, они не пострадали.Как позднее рассказал корреспондент агентства, в центре столицы региона под повторным ударом ВСУ оказался автобус, есть пострадавшие. Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, водитель и пассажир маршрутного такси получили ранения средней тяжести.Всего за прошедшие сутки украинские войска атаковали территорию ДНР 55 раз, выпустив 168 различных боеприпасов.
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Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
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Пассажирский автобус после обстрела в центре Донецка
В центре Донецка под повторный обстрел попал автобус с пассажирами, есть раненые.
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в мире, россия, киев, донецк, оон, дмитрий полянский, совет безопасности оон, видео, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Донецк, ООН, Дмитрий Полянский, Совет Безопасности ООН, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Донецку
ООН, 7 ноя — РИА Новости. Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ударов ВСУ по Донецку, сообщил первый заместитель постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
2023-11-07T23:01
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Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Донецку

Полянский: Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Донецку

© Народная милиция ДНРПоследствия обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. 7 ноября 2023
Последствия обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. 7 ноября 2023
© Народная милиция ДНР
Последствия обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. 7 ноября 2023
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ООН, 7 ноя — РИА Новости. Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ударов ВСУ по Донецку, сообщил первый заместитель постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
"Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку", — сказал дипломат.
Уточняется, что оно пройдет 8 ноября в 23:00 мск.
Сегодня украинские военные провели одну из крупнейших воздушных атак на Донецк за последнее время. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, вечером армия противника вела огонь по центру города из РСЗО HIMARS. По данным представительства республики в СЦКК, число жертв уже достигло 20.
Под обстрел также попали сотрудники РИА Новости, они не пострадали.
Как позднее рассказал корреспондент агентства, в центре столицы региона под повторным ударом ВСУ оказался автобус, есть пострадавшие. Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, водитель и пассажир маршрутного такси получили ранения средней тяжести.
Всего за прошедшие сутки украинские войска атаковали территорию ДНР 55 раз, выпустив 168 различных боеприпасов.
 
В миреРоссияКиевДонецкООНДмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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