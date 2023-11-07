https://ria.ru/20231107/oon-1907799432.html

Заседание СБ ООН по ситуации в Газе пройдет в четверг

Заседание СБ ООН по ситуации в Газе пройдет в четверг - РИА Новости, 07.11.2023

Заседание СБ ООН по ситуации в Газе пройдет в четверг

Очередное заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа состоится в четверг, заявила журналистам постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T01:55

2023-11-07T01:55

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ООН, 7 ноя – РИА Новости. Очередное заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа состоится в четверг, заявила журналистам постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба. "Как я понимаю, в четверг пройдет заседание СБ ООН. В рамках китайского председательства мы также намерены запрашивать регулярные заседания – официальные и неофициальные, чтобы держать в фокусе внимания эту гуманитарную катастрофу, разворачивающуюся в секторе Газа", - сказала Нусейба.

https://ria.ru/20231107/oon-1907798857.html

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