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Заседание СБ ООН по ситуации в Газе пройдет в четверг
Заседание СБ ООН по ситуации в Газе пройдет в четверг - РИА Новости, 07.11.2023
Заседание СБ ООН по ситуации в Газе пройдет в четверг
Очередное заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа состоится в четверг, заявила журналистам постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T01:55
2023-11-07T01:55
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ООН, 7 ноя – РИА Новости. Очередное заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа состоится в четверг, заявила журналистам постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба. "Как я понимаю, в четверг пройдет заседание СБ ООН. В рамках китайского председательства мы также намерены запрашивать регулярные заседания – официальные и неофициальные, чтобы держать в фокусе внимания эту гуманитарную катастрофу, разворачивающуюся в секторе Газа", - сказала Нусейба.
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в мире, оаэ, оон, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ОАЭ, ООН, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Заседание СБ ООН по ситуации в Газе пройдет в четверг
Постпред ОАЭ: заседание СБ ООН по ситуации в Газе пройдет в четверг