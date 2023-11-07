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Заседание СБ ООН по ситуации в Газе пройдет в четверг - РИА Новости, 07.11.2023
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01:55 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/oon-1907799432.html
Заседание СБ ООН по ситуации в Газе пройдет в четверг
Заседание СБ ООН по ситуации в Газе пройдет в четверг - РИА Новости, 07.11.2023
Заседание СБ ООН по ситуации в Газе пройдет в четверг
Очередное заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа состоится в четверг, заявила журналистам постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T01:55
2023-11-07T01:55
в мире
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ООН, 7 ноя – РИА Новости. Очередное заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа состоится в четверг, заявила журналистам постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба. "Как я понимаю, в четверг пройдет заседание СБ ООН. В рамках китайского председательства мы также намерены запрашивать регулярные заседания – официальные и неофициальные, чтобы держать в фокусе внимания эту гуманитарную катастрофу, разворачивающуюся в секторе Газа", - сказала Нусейба.
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в мире, оаэ, оон, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ОАЭ, ООН, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Заседание СБ ООН по ситуации в Газе пройдет в четверг

Постпред ОАЭ: заседание СБ ООН по ситуации в Газе пройдет в четверг

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 7 ноя – РИА Новости. Очередное заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа состоится в четверг, заявила журналистам постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба.
"Как я понимаю, в четверг пройдет заседание СБ ООН. В рамках китайского председательства мы также намерены запрашивать регулярные заседания – официальные и неофициальные, чтобы держать в фокусе внимания эту гуманитарную катастрофу, разворачивающуюся в секторе Газа", - сказала Нусейба.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Китай и ОАЭ призвали в ООН к срочному прекращению огня в секторе Газа
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В миреОАЭООНСовет Безопасности ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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