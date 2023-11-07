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Китай и ОАЭ призвали в ООН к срочному прекращению огня в секторе Газа
Китай и ОАЭ призвали в ООН к срочному прекращению огня в секторе Газа - РИА Новости, 07.11.2023
Китай и ОАЭ призвали в ООН к срочному прекращению огня в секторе Газа
Китай и ОАЭ призывают к срочному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T01:38
2023-11-07T01:38
2023-11-07T02:09
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
чжан цзюнь
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ООН, 7 ноя - РИА Новости. Китай и ОАЭ призывают к срочному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь."Мы призываем к срочному прекращению огня. Это крайне важно для обеспечения полного, оперативного, безопасного и беспрепятственного доступа в том числе для ООН и гуманитарного персонала (в сектор Газа - ред.)", - сказал Чжан Цзюнь."Мы призываем все стороны принять срочные шаги в направлении прекращения боевых действий для обеспечения защиты мирных граждан", - добавил он.
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в мире, китай, оаэ, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, чжан цзюнь
В мире, Китай, ОАЭ, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Чжан Цзюнь
Китай и ОАЭ призвали в ООН к срочному прекращению огня в секторе Газа
Чжан Цзюнь: Китай и ОАЭ призвали к срочному прекращению огня в секторе Газа
ООН, 7 ноя - РИА Новости. Китай и ОАЭ призывают к срочному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
"Мы призываем к срочному прекращению огня. Это крайне важно для обеспечения полного, оперативного, безопасного и беспрепятственного доступа в том числе для ООН и гуманитарного персонала (в сектор Газа - ред.)", - сказал Чжан Цзюнь.
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"Мы призываем все стороны принять срочные шаги в направлении прекращения боевых действий для обеспечения защиты мирных граждан", - добавил он.