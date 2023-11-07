https://ria.ru/20231107/ograblenie-1907956591.html
Источник сообщил об ограблении офицера в Москве
Источник сообщил об ограблении офицера в Москве - РИА Новости, 07.11.2023
Источник сообщил об ограблении офицера в Москве
Двое неизвестных сорвали золотую цепь с крестом с офицера во время потасовки в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:51
2023-11-07T16:51
2023-11-07T16:51
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Двое неизвестных сорвали золотую цепь с крестом с офицера во время потасовки в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, с субботы на воскресенье к офицеру, выходившему из метро на станции "Белорусская", подошли двое неизвестных азиатской внешности. Между мужчинами завязался разговор, который затем перерос в потасовку. В результате один из неизвестных сорвал с шеи старшего офицера цепь. "В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж). Злоумышленников ищут", - сказал собеседник агентства. Он также рассказал, что сам офицер оценивает ущерб в 300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231014/arest-1902828665.html
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Источник сообщил об ограблении офицера в Москве
В Москве у офицера сорвали с шеи золотую цепь с крестом
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Двое неизвестных сорвали золотую цепь с крестом с офицера во время потасовки в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, с субботы на воскресенье к офицеру, выходившему из метро на станции "Белорусская", подошли двое неизвестных азиатской внешности. Между мужчинами завязался разговор, который затем перерос в потасовку. В результате один из неизвестных сорвал с шеи старшего офицера цепь.
"В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ
(Грабеж). Злоумышленников ищут", - сказал собеседник агентства.
Он также рассказал, что сам офицер оценивает ущерб в 300 тысяч рублей.
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